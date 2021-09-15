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ЦБ призвал банки ограничивать платежи россиян в адрес криптобирж

Там рассказали, что готовят закон, который ещё сильнее ужесточит рамки использования цифровых монет в России.

15 сентября, 15:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Центробанк призвал финансовые организации тормозить переводы денежных средств на криптобиржи и криптовалютные обменники. Как рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, связано это с большими рисками на рынке виртуальных денег.

"Мы проводим работу с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу обменных пунктов и криптобирж, огораживая возможности для эмоциональных покупок такого рода продуктов", — сказал он журналистам в ходе панельной дискуссии Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

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По его словам, на сегодняшний день курс криптовалют ничем не защищён. Также существуют риски столкнуться с мошенниками. При этом сейчас использовать цифровые монеты на территории страны нельзя технически, хотя российское законодательство не запрещает их покупку, хранение и продажу. Впрочем, в скором времени и здесь всё может поменяться.

"Мы сейчас обсуждаем внесение законодательных изменений, чтобы более чётко запретить использование криптовалюты", отметил Швецов.

По его словам, речь идёт в том числе и об уголовной ответственности в случае таких нарушений. Также зампред Центробанка добавил, что сейчас в правительстве рассматривают возможность обязать владельцев криптовалюты оборотом более 600 тысяч рублей в год декларировать свои цифровые монеты. Штрафы могут появиться и для юридических лиц, которые не включают в налоговую базу доходы от операций с криптовалютами.

Ранее Лайф писал, что депутаты Верховной рады приняли закон, который позволяет проводить расчётные операции на Украине с помощью криптовалюты.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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