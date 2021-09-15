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Эксперт: Статья Lancet о ревакцинации вредна тем, что подрывает доверие к медикам

Учёные опасаются, что позиция издания может стать решающим аргументом для сомневающихся граждан, которые решат не вакцинироваться вообще.

15 сентября, 15:30

Фото © Pexels

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Зухра Павлова раскритиковала выводы журнала Lancet о бесполезности массовой ревакцинации от ковида. По словам специалиста, такие публикации на фоне появления всё более опасных штаммов инфекции особенно вредны, ведь сомневающиеся граждане не пойдут вакцинироваться даже в первый раз, чувствуя неопределённость в среде профессионального медицинского сообщества.

"В такой ситуации всегда сложно. И особенно сложно обывателям — людям, которые не имеют медицинского образования и должны кому-то доверять. А когда специалисты не в консенсусе, доверять вообще сложно", — рассуждает собеседница радио Sputnik.

И тем не менее Павлова не сомневается, что ревакцинироваться необходимо, ведь эффективно бороться с новыми штаммами, более агрессивными и контагиозными, способно только высокое количество антител.

"Чтобы добиться высокого титра антител, нужна ревакцинация. К такому же выводу после российских учёных пришли и американские. Ревакцинация проходит во многих странах, в том числе в США и Израиле", — заключила она.

Эксперт считает, что не стоит серьёзно относиться к статье Lancet о бесполезности ревакцинации

Эксперт считает, что не стоит серьёзно относиться к статье Lancet о бесполезности ревакцинации

Ранее Лайф рассказывал, как горячий гелий спасает умирающих от ковида. По словам академика РАН, за сеанс достаточно максимум десять раз вдохнуть и выдохнуть нагретый газ — и он восстанавливает поступление в кровь кислорода, а заодно убивает коронавирус любого штамма.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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