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В Москве студентка подарила подруге сумку с предсмертной запиской внутри и спасла себе жизнь

Оперативникам удалось её разыскать спустя час поисков, пострадавшая была отправлена в больницу.

15 сентября, 15:15

Фото © Shutterstock

В Москве 17-летняя девушка передала своей подруге личную сумку, в которой лежала записка о желании покончить с собой. О ситуации сообщает kp.ru.

К полицейским обратилась 17-летняя студентка колледжа, которая рассказала о неожиданном визите её подруги-ровесницы. Она выглядела очень растерянной и скоро ушла, в спешке попрощавшись и подарив любимую сумку. Девушку озадачила эта ситуация, и она полезла изучать содержимое презента. Среди личных вещей она обнаружила предсмертную записку.

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Сын заплакал, как ребёнок, когда увидел предсмертное письмо мамы, которая 20 лет страдала деменцией

Студентка в спешке обратилась в полицию. Оперативники направились к девушке домой, но застали там лишь пьяного отца, который не мог что-либо объяснить. По месту жительства матери тоже никаких результатов не было. Спустя несколько часов поисков у друзей и знакомых девушку удалось разыскать. Благодаря быстрой госпитализации её удалось спасти, сейчас она под присмотром врачей.

В Великобритании мужчина пытался убить свою женщину, которая выиграла в лотерею 556 миллионов фунтов стерлингов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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