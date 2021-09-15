В Москве студентка подарила подруге сумку с предсмертной запиской внутри и спасла себе жизнь

В Москве 17-летняя девушка передала своей подруге личную сумку, в которой лежала записка о желании покончить с собой. О ситуации сообщает kp.ru.

К полицейским обратилась 17-летняя студентка колледжа, которая рассказала о неожиданном визите её подруги-ровесницы. Она выглядела очень растерянной и скоро ушла, в спешке попрощавшись и подарив любимую сумку. Девушку озадачила эта ситуация, и она полезла изучать содержимое презента. Среди личных вещей она обнаружила предсмертную записку.

Студентка в спешке обратилась в полицию. Оперативники направились к девушке домой, но застали там лишь пьяного отца, который не мог что-либо объяснить. По месту жительства матери тоже никаких результатов не было. Спустя несколько часов поисков у друзей и знакомых девушку удалось разыскать. Благодаря быстрой госпитализации её удалось спасти, сейчас она под присмотром врачей.