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ФАС и ФНС проводят проверки из-за роста цен на стройматериалы

В отношении компаний "Кроношпан", "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло" уже возбуждены дела.

15 сентября, 14:58
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) вместе с коллегами из Федеральной налоговой службы (ФНС) проверят рынок стройматериалов и смежные с ним области из-за более 600 обращений о росте цен. Об этом сообщили на сайте ФАС.

"ФАС России приняла решение провести детальные проверки на рынках стройматериалов и смежных рынках. Речь идёт о рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров", — отметили в ведомстве.

Финансовые показатели по видам экономической деятельности в сфере производства стройматериалов существенно выросли. В отношении ряда компаний — "Кроношпан", "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло" — уже возбуждены дела. ФАС продолжит анализировать крупнейших игроков на разных рынках стройматериалов.

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Ранее ФНС усилила проверки российских налогоплательщиков по зарубежным операциям, также у ведомства возрос интерес к операциям по ценным бумагам.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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