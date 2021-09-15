ФАС и ФНС проводят проверки из-за роста цен на стройматериалы
В отношении компаний "Кроношпан", "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло" уже возбуждены дела.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) вместе с коллегами из Федеральной налоговой службы (ФНС) проверят рынок стройматериалов и смежные с ним области из-за более 600 обращений о росте цен. Об этом сообщили на сайте ФАС.
"ФАС России приняла решение провести детальные проверки на рынках стройматериалов и смежных рынках. Речь идёт о рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров", — отметили в ведомстве.
Финансовые показатели по видам экономической деятельности в сфере производства стройматериалов существенно выросли. В отношении ряда компаний — "Кроношпан", "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло" — уже возбуждены дела. ФАС продолжит анализировать крупнейших игроков на разных рынках стройматериалов.
Ранее ФНС усилила проверки российских налогоплательщиков по зарубежным операциям, также у ведомства возрос интерес к операциям по ценным бумагам.
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