ДНК на подкинутой сибирячке бомбе совпало с образцами на найденном в подмосковном кафе СВУ
По данным Лайфа, в основной версии правоохранителей фигурирует служба безопасности банка, в котором работает владелица авто, под который подложили устройство.
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Экспертиза, проведённая в Красноярске после обнаружения самодельного взрывного устройства возле машины сотрудницы банка, показала совпадение ДНК с теми образцами, которые были получены при расследовании аналогичного уголовного дела с такой же бомбой, но в другом регионе страны. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Пятилитровая бутылка с бензином, проводами и аккумулятором ранее была найдена в одном из кафе в подмосковном Красногорске. Тогда нашедший её хозяин заведения вынес СВУ на улицу и вызвал полицию. Правоохранители вычислили по камерам неизвестного мужчину, который подъезжал к кафе на такси, но установить его личность тогда не удалось, в результате чего расследование было приостановлено. Теперь оперативники будут проверять связь между подмосковным и красноярским эпизодами.
Тем временем потерпевшая, у чьей машины нашли бомбу в Красноярске, рассказала полицейским, за что именно её пытались уволить с работы. По информации источника Лайфа, женщину заподозрили в том, что она дала разрешение на выдачу кредита недобросовестному клиенту. Сама же она уверяла начальство, что лишь уведомила его об одобрении заявки. С тех пор служба безопасности "Совкомбанка" настаивает на увольнении своей сотрудницы, но вместо этого та лишь уходит в отпуска и берёт больничные, всячески игнорируя оказываемое на неё давление со стороны руководства.
По данным Лайфа, именно служба безопасности кредитной организации фигурирует в основной версии, которую рассматривают правоохранители по делу о покушении на жизнь женщины. Озвученная ранее версия о семейной ссоре на национальной почве подтверждения не нашла, поскольку ДНК сына потерпевшей не совпал с образцами на взрывном устройстве.
Напомним, бомбу возле автомобиля обнаружили сотрудники красноярского детского сада, возле которого была припаркована машина. Дошкольное учреждение эвакуировали, а бомбу попытались обезвредить, но не успели: механизм таймера сработал до приезда правоохранителей, о чём говорили оплавленные провода. По мнению следователей, взрыва не последовало из-за отсутствия кислорода в канистре с бензином, в который были опущены эти самые провода.
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