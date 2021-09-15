ДНК на подкинутой сибирячке бомбе совпало с образцами на найденном в подмосковном кафе СВУ

Экспертиза, проведённая в Красноярске после обнаружения самодельного взрывного устройства возле машины сотрудницы банка, показала совпадение ДНК с теми образцами, которые были получены при расследовании аналогичного уголовного дела с такой же бомбой, но в другом регионе страны. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Пятилитровая бутылка с бензином, проводами и аккумулятором ранее была найдена в одном из кафе в подмосковном Красногорске. Тогда нашедший её хозяин заведения вынес СВУ на улицу и вызвал полицию. Правоохранители вычислили по камерам неизвестного мужчину, который подъезжал к кафе на такси, но установить его личность тогда не удалось, в результате чего расследование было приостановлено. Теперь оперативники будут проверять связь между подмосковным и красноярским эпизодами.

Тем временем потерпевшая, у чьей машины нашли бомбу в Красноярске, рассказала полицейским, за что именно её пытались уволить с работы. По информации источника Лайфа, женщину заподозрили в том, что она дала разрешение на выдачу кредита недобросовестному клиенту. Сама же она уверяла начальство, что лишь уведомила его об одобрении заявки. С тех пор служба безопасности "Совкомбанка" настаивает на увольнении своей сотрудницы, но вместо этого та лишь уходит в отпуска и берёт больничные, всячески игнорируя оказываемое на неё давление со стороны руководства.

По данным Лайфа, именно служба безопасности кредитной организации фигурирует в основной версии, которую рассматривают правоохранители по делу о покушении на жизнь женщины. Озвученная ранее версия о семейной ссоре на национальной почве подтверждения не нашла, поскольку ДНК сына потерпевшей не совпал с образцами на взрывном устройстве.