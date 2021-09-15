Детский омбудсмен объяснила, зачем малыша в петербургской больнице привязали к стулу

Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт‑Петербурге Анна Митянина и сотрудники аппарата объяснили инцидент с ребёнком, которого привязали к стулу в больнице. По словам омбудсмена, это было сделано, чтобы малыш не получил травм в условиях нехватки персонала.

В штате больницы 1,5 ставки воспитателя на 40 детей, поэтому за малышами в основном присматривает медсестра. В обязанности последней входит не только выполнение назначений врача, но и кормление, организация режимных моментов, проведение гигиенических процедур, уточнила Митянина.

"В сложившихся условиях гарантировать безопасность маленьких пациентов от получения травм не представляется возможным. Это и послужило причиной временной фиксации ребёнка к стулу и кроватке", — говорится в сообщении омбудсмена.

В заявлении также говорится, что на сегодняшний день мальчику ничего не угрожает, а для осуществления постоянного индивидуального ухода за ним в больницу направлен воспитатель дома ребёнка, в котором находился малыш до попадания в медицинское учреждение.