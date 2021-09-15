Mellstroy устроил танцы на капотах арендованных Lamborghini, Rolls-Royce и Ferrari. Видео © Telegram / Mash

Блогер Андрей Бурим, также известный как Mellstroy, вновь оказался участником скандала. Только на этот раз он не причинял вреда людям, зато повредил машины, причём недешёвые. Он и его приятели на днях взяли напрокат автомобили Lamborghini Urus, Rolls-Royce Dawn и Ferrari F12berlinetta и устроили на них танцы, пишет Mash.

На кадрах из Сети, снятых во время бурного веселья, видно, что они прыгают на капотах арендованных машин. В итоге владелица проката ужаснулась, когда увидела, что творилось с её авто. За ремонт всех вмятин на "роллс-ройсе" придётся заплатить свыше 3,2 миллиона рублей, а вот "феррари" пострадал на 1,7 миллиона рублей. Арендаторы обещали всё возместить, но потом на оценку повреждений не явились.