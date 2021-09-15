Попрыгал на 5 млн: Mellstroy устроил танцы на капотах арендованных Lamborghini, Rolls-Royce и Ferrari
Владелица автопроката была в шоке, когда увидела, что блогер и его приятели сделали с её машинами.
Mellstroy устроил танцы на капотах арендованных Lamborghini, Rolls-Royce и Ferrari. Видео © Telegram / Mash
Блогер Андрей Бурим, также известный как Mellstroy, вновь оказался участником скандала. Только на этот раз он не причинял вреда людям, зато повредил машины, причём недешёвые. Он и его приятели на днях взяли напрокат автомобили Lamborghini Urus, Rolls-Royce Dawn и Ferrari F12berlinetta и устроили на них танцы, пишет Mash.
На кадрах из Сети, снятых во время бурного веселья, видно, что они прыгают на капотах арендованных машин. В итоге владелица проката ужаснулась, когда увидела, что творилось с её авто. За ремонт всех вмятин на "роллс-ройсе" придётся заплатить свыше 3,2 миллиона рублей, а вот "феррари" пострадал на 1,7 миллиона рублей. Арендаторы обещали всё возместить, но потом на оценку повреждений не явились.
Сами блогеры утверждают, что в компании якобы врут и повреждения на машинах уже были. Они даже призывали бойкотировать данную фирму. Однако владелица проката решила досконально во всём разобраться и планирует идти в суд.
Напомним, в октябре прошлого года во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей Mellstroy схватил 21-летнюю модель Алёну Ефремову за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Государственный обвинитель просил суд признать блогера виновным по статье "Побои" и назначить ему полгода исправительных работ. Кроме того, обвинение требовало частично удовлетворить гражданский иск, возместив 50 тысяч рублей за материальный ущерб и причинённый моральный вред. В итоге стример получил полгода исправительных работ, его также обязали возместить моральный ущерб, как и просило обвинение.
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