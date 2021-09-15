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В Монголии от коронавируса впервые умерли бобры

В центре, где они содержались, ещё у семи животных подтвердился ковид.

15 сентября, 14:20
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Монголии зафиксированы первые случаи гибели животных от коронавирусной инфекции. В августе при загадочных обстоятельствах умерли два бобра, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на эксперта Главного управления ветеринарных служб страны Адиясурена Тувшинбаяра.

"Результаты лабораторных тестов показали, что причиной смерти стал CoViD-19",  рассказал эксперт.

В центре, где содержались животные, ещё у семи бобров подтвердился ковид. По словам эксперта, у них зафиксировали симптомы дельта-штамма: кашель, выделения из носа и глаз. Животным была оказана медицинская помощь, и в данный момент они уже здоровы.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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