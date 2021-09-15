В Монголии от коронавируса впервые умерли бобры
В центре, где они содержались, ещё у семи животных подтвердился ковид.
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В Монголии зафиксированы первые случаи гибели животных от коронавирусной инфекции. В августе при загадочных обстоятельствах умерли два бобра, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на эксперта Главного управления ветеринарных служб страны Адиясурена Тувшинбаяра.
"Результаты лабораторных тестов показали, что причиной смерти стал CoViD-19", — рассказал эксперт.
В центре, где содержались животные, ещё у семи бобров подтвердился ковид. По словам эксперта, у них зафиксировали симптомы дельта-штамма: кашель, выделения из носа и глаз. Животным была оказана медицинская помощь, и в данный момент они уже здоровы.
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