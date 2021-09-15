Диетолог рассказала, какие продукты спасут от осенней депрессии

Врачи считают, что психологическое состояние человека зависит от поступающих с пищей полезных аминокислот, из которых могут вырабатываться серотонин и эндорфины. Звёздный диетолог Маргарита Королёва рассказала, чем можно разнообразить рацион питания, чтобы уберечь себя от осенней депрессии.

"Осенью, как правило, бывает депрессивное состояние, так как день сокращается и серотонина в организме становится не так много, как летом. Витамин D больше не вырабатывается в том количестве, как это было в жаркие дни, поэтому раскрасить своё настроение можно с помощью лёгкого завтрака, в состав которого могут войти не только зерновые продукты, но и фрукты", — поделилась Королёва с РИА ФАН.

Диетолог посоветовала заменить утренний кофе на травяной чай, а позавтракать можно тостом из отрубей с яблочным джемом. На полдник Маргарита рекомендует съесть оладьи из кабачков или цукини с ягодным джемом, а на обед — лёгкий суп с белыми грибами или овощами с зеленью. На второе врач советует оставить белки, добавив к блюду овощной гарнир, а на ужин она предлагает приготовить мясо и салат с репой, морковью, сельдереем, авокадо и огурцом, дополнив его нерафинированным маслом.

Эксперт также отмечает, что в осеннее время лучше употреблять тёплые напитки между основными приёмами пищи, например ягодные настои, компоты без сахара и чистую воду.