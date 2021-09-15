Рогозин опроверг информацию об остановке работы над ракетой "Енисей"

В России не останавливалась работа над созданием сверхтяжёлой ракеты-носителя "Енисей" для полётов на Луну. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время посещения НПО автоматики в Екатеринбурге.

"На самом деле работа по созданию стратегической транспортной космической системы никогда не прекращалась. Технически мы готовы приступить к созданию ракеты сверхтяжёлого класса прямо сейчас, элементы ракеты сверхтяжёлого класса налицо", — заявил журналистам Рогозин.

Новая ракета "стоит колоссальных денег", и её нельзя "лепить из того, что было". Надо использовать новые технологии, в частности более лёгкие композитные баки — на 30–40% легче, чем уже существующие. Также планируется разработать двигатели на метане с возможностью многократного использования ракетных ступеней.

"Мы лучше сделаем чуть позже, но зато сделаем так, что это будет стимулом для развития и композитных материалов в "Роскосмосе", и новых систем сплавов, и новых производственных систем, и новых двигателей, которых пока ещё в наличии нет, но мы надеемся их получить к 2024–2025 годам", — объяснил Рогозин.