Миллер оценил возможность начала поставок газа по "Северному потоку – 2" с 1 октября

Первые поставки газа по "Северному потоку – 2" 1 октября ещё не начнутся. Об этом в беседе с журналистами заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

О том, что "Газпром" к 1 октября технически будет иметь возможность поставлять газ по "Северному потоку – 2", на днях сообщило агентство Bloomberg. Однако для реального старта проекту необходима сертификация, а разрешение от немецких властей на запуск "Северного потока – 2" Россия сможет получить к началу 2022 года. Такие сроки ранее называл и глава МИД Сергей Лавров.