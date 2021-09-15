Миллер оценил возможность начала поставок газа по "Северному потоку – 2" с 1 октября
О том, что с этого дня "Газпром" технически будет иметь возможность начать поставки по газопроводу, ранее сообщило агентство Bloomberg.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Первые поставки газа по "Северному потоку – 2" 1 октября ещё не начнутся. Об этом в беседе с журналистами заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"Нет, 1 октября поставки ещё не начнутся", — прокомментировал он информацию в СМИ.
О том, что "Газпром" к 1 октября технически будет иметь возможность поставлять газ по "Северному потоку – 2", на днях сообщило агентство Bloomberg. Однако для реального старта проекту необходима сертификация, а разрешение от немецких властей на запуск "Северного потока – 2" Россия сможет получить к началу 2022 года. Такие сроки ранее называл и глава МИД Сергей Лавров.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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