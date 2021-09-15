В ЕС заявили о намерении реформировать Шенген

ЕС может рассмотреть возможность реформирования Шенгена, чтобы блокировать миграционные угрозы. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она обвинила Белоруссию в миграционном кризисе, назвав действия властей страны попыткой дестабилизировать Европу. По словам главы ЕК, Минск буквально толкнул людей к европейским границам. Она также отметила намерение и дальше поддерживать Литву, Латвию и Польшу.

"Подобные инциденты мы видели и на других границах. И мы можем ожидать увидеть такое снова. Поэтому в рамках нашей работы по Шенгену мы найдём новые пути реагирования на такую агрессию и обеспечим единство в защите наших внешних границ", — говорится в её обращении к членам ЕС "О положении ЕС в 2021 году".