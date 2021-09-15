В ЕС заявили о намерении реформировать Шенген
Там отметили, что собираются искать новые способы по защите внешних границ стран Евросоюза.
Фото © ТАСС / Сергей Коньков
ЕС может рассмотреть возможность реформирования Шенгена, чтобы блокировать миграционные угрозы. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она обвинила Белоруссию в миграционном кризисе, назвав действия властей страны попыткой дестабилизировать Европу. По словам главы ЕК, Минск буквально толкнул людей к европейским границам. Она также отметила намерение и дальше поддерживать Литву, Латвию и Польшу.
"Подобные инциденты мы видели и на других границах. И мы можем ожидать увидеть такое снова. Поэтому в рамках нашей работы по Шенгену мы найдём новые пути реагирования на такую агрессию и обеспечим единство в защите наших внешних границ", — говорится в её обращении к членам ЕС "О положении ЕС в 2021 году".
А ранее Лайф рассказывал, что Финляндия начнёт выдавать визы двум новым категориям россиян. Это те, у кого цель поездки деловая, вторая категория — это все заявители, у которых есть истёкшая многократная шенгенская виза, выданная Финляндией на срок не менее двух лет.
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