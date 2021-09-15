В Шереметьево сел самолёт с вооружённым пассажиром, но сам он узнал про нож только в полёте
Теперь у правоохранителей наверняка появятся вопросы к службе безопасности дальневосточного аэропорта, из которого вылетел рейс.
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В международном аэропорту Шереметьево совершил посадку самолёт с вооружённым пассажиром на борту. Правду о том, что он вооружён, сам пассажир узнал лишь посреди полёта.
Инцидент произошёл во время рейса авиакомпании "Россия" по маршруту из Петропавловска-Камчатского в Москву. Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, во время полёта один из пассажиров случайно обнаружил в своей ручной клади нож, который забыл сдать на досмотре. Холодное оружие было добровольно передано экипажу, после чего полёт продолжился в штатном режиме.
По прилёте Boeing 777 с более чем 400 пассажирами на борту встречала полиция. Пока не известно, ждёт ли какое-то наказание забывчивого владельца ножа, однако, вероятнее всего, у правоохранителей появятся вопросы к службе безопасности камчатского аэропорта.
Ранее Лайф писал, что в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге таможенники задержали пассажира, который пытался провести в Россию почти 30 коробок с конфетами из кокаина.
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