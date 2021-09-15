В Подмосковье на женщину в лифте рухнуло зеркало. Видео © Соцсети

В подмосковных Люберцах в одном из домов жилого комплекса "Самолёт" на женщину упало зеркало, установленное в лифте. Как рассказала Лайфу её дочь, падению предшествовала вибрация кабинки.

"Моя мать ехала в лифте. Началась сильная вибрация, и зеркало упало. Слава богу, оно не сильно её ударило и разбилось о пол. Мама травм не получила", — рассказала собеседница Лайфа.

Инцидент произошёл ещё в августе, однако видео жильцы смогли получить только сейчас. По их словам, новое зеркало до сих пор никто не установил. Но волнует жителей дома больше не это, а проблемный лифт. Они утверждают, что кабинка периодически трясётся, о чём в управляющую компанию была направлена не одна жалоба. Но пока на эти сообщения никто никак не отреагировал.