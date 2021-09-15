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Всё из-за вибрации: Огромное зеркало рухнуло на голову женщине в лифте ЖК в Подмосковье

Жильцы дома неоднократно писали жалобы в управляющую компанию о том, что кабинка периодически трясётся.

15 сентября, 13:38

В Подмосковье на женщину в лифте рухнуло зеркало. Видео © Соцсети

В подмосковных Люберцах в одном из домов жилого комплекса "Самолёт" на женщину упало зеркало, установленное в лифте. Как рассказала Лайфу её дочь, падению предшествовала вибрация кабинки.

"Моя мать ехала в лифте. Началась сильная вибрация, и зеркало упало. Слава богу, оно не сильно её ударило и разбилось о пол. Мама травм не получила", — рассказала собеседница Лайфа.

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Инцидент произошёл ещё в августе, однако видео жильцы смогли получить только сейчас. По их словам, новое зеркало до сих пор никто не установил. Но волнует жителей дома больше не это, а проблемный лифт. Они утверждают, что кабинка периодически трясётся, о чём в управляющую компанию была направлена не одна жалоба. Но пока на эти сообщения никто никак не отреагировал.

Ранее Лайф писал про случай с лифтом, который произошёл 7 сентября в подмосковном Красногорске. Там девушка после поездки на лифте по 45-этажному дому попала в больницу, где врачи диагностировали у неё перелом шеи. По словам пострадавшей, перед инцидентом в кабине сильно пахло гарью. По факту случившегося Прокуратура Московской области организовала проверку.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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