США захотели передать Украине купленную у Израиля систему ПРО "Железный купол"

США намерены поставить Украине системы ПРО "Железный купол", купленные у Израиля в 2019 году, сообщило американское издание Politico со ссылкой на проект закона об обороне за 2022 год.

Конгресс США ранее разработал поправку, которая подразумевает продажу или передачу Украине новых систем ПВО и ПРО. "Железный купол" был приобретён у израильской стороны до запуска собственных разработок, но две полученные системы не получилось полностью интегрировать в новую военную структуру командования США для охраны военных баз в Ираке и Афганистане. В связи с последними событиями надобность в системе отпала.

"С точки зрения тактики эта система может оказаться неэффективной на короткой дистанции или на линии соприкосновения, поскольку она быстро выйдет из строя после работы российских систем залпового огня. Однако система, возможно, справится с ракетами большой дальности, что позволит защитить критически важную зону или командный центр", — отметил директор программы исследований России в аналитическом центре CNA Майкл Кофман.