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В США призвали срочно начать сближение с Россией

Политолог считает, что Вашингтон должен заострить внимание на каком-то одном сопернике — и это должен быть Китай.

15 сентября, 13:48

Фото © Shutterstock

В настоящее время у США плохие отношения и с Москвой, и с Пекином: Вашингтон ведёт холодную войну на два фронта, а это может угрожать безопасности Америки. Такую точку зрения высказал изданию The American Conservative исследователь обороны и внешней политики Тед Карпентер. Он призвал Вашингтон как можно скорее начать сближение с Москвой.

По словам Карпентера, агрессивная политика Соединённых Штатов даёт возможность РФ и КНР наращивать экономические и военные связи. Автор статьи заметил, что если между США и соперниками однажды вспыхнет война, то союз Пекина и Москвы окажется значительно сильнее.

Он уверен, что Вашингтон должен заострить внимание на каком-то одном сопернике. По его мнению, из-за размеров экономики следует выбрать КНР, а в союзники взять Россию. Карпентер также подчеркнул, что переход холодной войны с государствами в горячую фазу США могут не выдержать.

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Ранее в США заявили о планах следить за действиями РФ и Китая в отношении Афганистана. По словам госсекретаря Блинкена, Москва и Пекин могут оказаться в стороне от усилий других стран по кризису в исламской республике.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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