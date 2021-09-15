В США призвали срочно начать сближение с Россией
Политолог считает, что Вашингтон должен заострить внимание на каком-то одном сопернике — и это должен быть Китай.
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В настоящее время у США плохие отношения и с Москвой, и с Пекином: Вашингтон ведёт холодную войну на два фронта, а это может угрожать безопасности Америки. Такую точку зрения высказал изданию The American Conservative исследователь обороны и внешней политики Тед Карпентер. Он призвал Вашингтон как можно скорее начать сближение с Москвой.
По словам Карпентера, агрессивная политика Соединённых Штатов даёт возможность РФ и КНР наращивать экономические и военные связи. Автор статьи заметил, что если между США и соперниками однажды вспыхнет война, то союз Пекина и Москвы окажется значительно сильнее.
Он уверен, что Вашингтон должен заострить внимание на каком-то одном сопернике. По его мнению, из-за размеров экономики следует выбрать КНР, а в союзники взять Россию. Карпентер также подчеркнул, что переход холодной войны с государствами в горячую фазу США могут не выдержать.
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Ранее в США заявили о планах следить за действиями РФ и Китая в отношении Афганистана. По словам госсекретаря Блинкена, Москва и Пекин могут оказаться в стороне от усилий других стран по кризису в исламской республике.
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