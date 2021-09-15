Россиян предупредили о наступлении зимних холодов в сентябре

В европейской части России установилась погода, характерная для второй половины зимы, однако настоящие морозы ещё впереди. Прогнозом поделился руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Пошли вторые сутки, как жмётся от холода и пронизывающего ветра средняя полоса Европейской России, но похолодание только начинается", — цитирует метеоролога Ura.ru.

Шувалов уверен, что причиной резкой смены погоды в сентябре стал усиливающийся над архипелагом Шпицберген антициклон, который и спровоцировал ультраполярный процесс. Метеоролог добавил, что в предстоящие выходные на Урале, в Тюменской и Омской областях воздух днём прогреется максимум до +6...+9 градусов, а затем холода наступят в европейской части России.

По прогнозу его коллеги из центра "Фобос" Елены Волосюк, на Урале в пятницу вечером столбики термометров опустятся до 0...+5, местами возможны слабые заморозки до –2... –3. Она считает, что температурный режим будет на три-четыре градуса холоднее среднемноголетних значений, в воскресенье — на четыре-пять градусов. На потепление нужно рассчитывать не раньше середины следующей недели.