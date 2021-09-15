Дезинсектору предъявили обвинение после смертельного отравления семьи арбузом из "Магнита"

Следствие предъявило официальное обвинение 39-летнему сотруднику фирмы-дезинсектора Антону Котову, который стал первым и пока ещё единственным подозреваемым по делу о смертельном отравлении двух москвичек. Ему вменяют "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". Котову может грозить до десяти лет тюрьмы. Как ранее сообщал Лайф, задержанный своей вины не признаёт.