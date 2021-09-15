Дезинсектору предъявили обвинение после смертельного отравления семьи арбузом из "Магнита"
Антону Котову вменяют "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Следствие предъявило официальное обвинение 39-летнему сотруднику фирмы-дезинсектора Антону Котову, который стал первым и пока ещё единственным подозреваемым по делу о смертельном отравлении двух москвичек. Ему вменяют "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". Котову может грозить до десяти лет тюрьмы. Как ранее сообщал Лайф, задержанный своей вины не признаёт.
"В Пресненский районный суд Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Котова Антона Вениаминовича, работающего в должности дезинфектора ООО "Областной центр дезинфекции", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека"), сроком до 10 ноября 2021 года", — проинформировала пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 13 сентября СКР сообщил о задержании первого подозреваемого по делу о смертельном отравлении москвичек. Правда, в Роспотребнадзоре не верят в версию об отравлении бабушки и внучки веществом для дезинсекции. Даже если погибшие не помыли арбуз, обнаруженное в ягоде вещество не привело бы к фатальным последствиям.
Комментариев: 0