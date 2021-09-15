Евро обновил минимум за год и опустился до 85,65 рубля
В ходе торгов 15 сентября на Московской бирже валюта подешевела почти на полрубля.
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Курс евро обновил годовой минимум и подешевел до уровня августа 2020 года. Как свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, стоимость европейской валюты опускалась до 85,65 рубля.
При этом по состоянию на 17:30 (мск) курс доллара опустился до 72,57 рубля.
А вот цены на газ только растут — стоимость этого топлива в Европе впервые в истории достигла $900 за тысячу кубов. Биржевая цена дважды за утро 15 сентября била рекорд, подскочив в ходе торгов на 12%.
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