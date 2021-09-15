Евро обновил минимум за год и опустился до 85,65 рубля

Курс евро обновил годовой минимум и подешевел до уровня августа 2020 года. Как свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, стоимость европейской валюты опускалась до 85,65 рубля.

При этом по состоянию на 17:30 (мск) курс доллара опустился до 72,57 рубля.