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Евро обновил минимум за год и опустился до 85,65 рубля

В ходе торгов 15 сентября на Московской бирже валюта подешевела почти на полрубля.

15 сентября, 14:28
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Курс евро обновил годовой минимум и подешевел до уровня августа 2020 года. Как свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, стоимость европейской валюты опускалась до 85,65 рубля.

При этом по состоянию на 17:30 (мск) курс доллара опустился до 72,57 рубля.

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А вот цены на газ только растут — стоимость этого топлива в Европе впервые в истории достигла $900 за тысячу кубов. Биржевая цена дважды за утро 15 сентября била рекорд, подскочив в ходе торгов на 12%.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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