"Единая Россия" внесла в ГД законопроект о пенсиях выпускникам школ, потерявшим кормильца

Право на такие выплаты имеют нетрудоспособные члены семьи умершего человека до определённого возраста.

Группа депутатов от фракции "Единая Россия" и сенаторов-единороссов внесла в Госдуму законопроект, направленный на поддержку совершеннолетних выпускников школ, получающих пенсию по потере кормильца. Текст документа размещён в думской электронной базе.

Как пояснили авторы документа, в случае принятия законопроекта будут исключены ситуации, когда выплата такой пенсии совершеннолетним выпускникам школ прекращается до их поступления в вуз или колледж. Согласно проекту, если такой гражданин поступает в среднее специальное или высшее учебное заведение, он сможет задним числом получить страховую пенсию по случаю потери кормильца за период с момента окончания школы до поступления в другое учебное заведение.

Первый замглавы думской фракции "Единой России" Андрей Исаев уточнил, что право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего человека. Это, в частности, не достигшие 18 лет дети умершего, а также не имеющие трудоспособных родителей его братья, сёстры и внуки. В случае принятия новые нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.