"Единая Россия" внесла в ГД законопроект о пенсиях выпускникам школ, потерявшим кормильца
Право на такие выплаты имеют нетрудоспособные члены семьи умершего человека до определённого возраста.
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Группа депутатов от фракции "Единая Россия" и сенаторов-единороссов внесла в Госдуму законопроект, направленный на поддержку совершеннолетних выпускников школ, получающих пенсию по потере кормильца. Текст документа размещён в думской электронной базе.
Как пояснили авторы документа, в случае принятия законопроекта будут исключены ситуации, когда выплата такой пенсии совершеннолетним выпускникам школ прекращается до их поступления в вуз или колледж. Согласно проекту, если такой гражданин поступает в среднее специальное или высшее учебное заведение, он сможет задним числом получить страховую пенсию по случаю потери кормильца за период с момента окончания школы до поступления в другое учебное заведение.
Первый замглавы думской фракции "Единой России" Андрей Исаев уточнил, что право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего человека. Это, в частности, не достигшие 18 лет дети умершего, а также не имеющие трудоспособных родителей его братья, сёстры и внуки. В случае принятия новые нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.
Ранее сообщалось, что наличие ошибок в документах может стать причиной некорректного начисления пенсии. В качестве примера в ПФР привели случаи, когда в трудовой книжке была неправильно указана должность либо отсутствовала печать. Это может повлиять и на размер пенсии, и на её назначение (если речь идёт, например, о досрочном выходе).
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