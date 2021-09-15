НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Единая Россия" внесла в ГД законопроект о пенсиях выпускникам школ, потерявшим кормильца

Право на такие выплаты имеют нетрудоспособные члены семьи умершего человека до определённого возраста.

15 сентября, 15:04
<p>Фото © Официальный сайт <a href="http://duma.gov.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Государственной думы</a></p>

Фото © Официальный сайт Государственной думы

Группа депутатов от фракции "Единая Россия" и сенаторов-единороссов внесла в Госдуму законопроект, направленный на поддержку совершеннолетних выпускников школ, получающих пенсию по потере кормильца. Текст документа размещён в думской электронной базе.

Как пояснили авторы документа, в случае принятия законопроекта будут исключены ситуации, когда выплата такой пенсии совершеннолетним выпускникам школ прекращается до их поступления в вуз или колледж. Согласно проекту, если такой гражданин поступает в среднее специальное или высшее учебное заведение, он сможет задним числом получить страховую пенсию по случаю потери кормильца за период с момента окончания школы до поступления в другое учебное заведение.

Первый замглавы думской фракции "Единой России" Андрей Исаев уточнил, что право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего человека. Это, в частности, не достигшие 18 лет дети умершего, а также не имеющие трудоспособных родителей его братья, сёстры и внуки. В случае принятия новые нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга

В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга

Ранее сообщалось, что наличие ошибок в документах может стать причиной некорректного начисления пенсии. В качестве примера в ПФР привели случаи, когда в трудовой книжке была неправильно указана должность либо отсутствовала печать. Это может повлиять и на размер пенсии, и на её назначение (если речь идёт, например, о досрочном выходе).

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Захарова заявила о многократном усилении информационных атак на Россию в преддверии выборов

сегодня в 12:55

Проценко, Майданов и Деревянко присоединились к флешмобу в поддержку заболевшего ковидом паралимпийца Бурлакова

сегодня в 11:59

Цена нефти Brent превысила $76 впервые с 14 июля

сегодня в 15:00

В Москве студентка подарила подруге сумку с предсмертной запиской внутри и спасла себе жизнь

сегодня в 15:15

Ким Кардашьян пришла на Met Gala в костюме ниндзя, и теперь каждый мем с ней хочется себе сохранить

сегодня в 15:22

Новости партнеров

Layer 1