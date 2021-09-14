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Влюблённый признался, что пытался задушить победительницу лотереи, несмотря на выигрыш в 556 млн

До этого пара жила вместе десять лет, но крупный приз разрушил семейную идиллию.

14 сентября, 14:40

Фото © WALES NEWS SERVICE

Британцы Эмма Браун и Стивен Гиббс познакомились ещё в конце нулевых. Они жили душа в душу до того момента, как четыре года назад женщина выиграла в национальной лотерее 5,5 миллиона фунтов стерлингов (556 миллионов рублей). Тогда счастливица ушла с работы и переехала в отдельный коттедж в Лейксайде стоимостью 700 тысяч фунтов (70 миллионов рублей). Это стало началом конца. Пандемия окончательно разорвала отношения пары.

Фото © WALES NEWS SERVICE

Фото © WALES NEWS SERVICE

30 января 2021 года Стивен ворвался в элитный дом женщины и даже попытался убить Эмму, нанеся ей несколько ранений ножом. Что именно стало причиной конфликта, не сообщается. Вскоре после конфликта представители правопорядка задержали Гиббса. В начале разбирательства мужчина не признавал свою вину, однако на заседании в сентябре он всё-таки заявил, что нападал на Эмму. Суд рассмотрел заявление как признание в покушении на убийство.

Вы признали себя виновным в покушении на убийство, что является серьёзным преступлением. <...> Вам грозит длительный тюремный срок, вы должны знать об этом

Судья Ричард Туомлоу

Фото © WALES NEWS SERVICE

Фото © WALES NEWS SERVICE

Представитель подсудимого Деррик Гуден попросил отложить вынесение приговора, суд удовлетворил просьбу. Гиббс был заключён под стражу до финального заседания в Королевском суде Мертир-Тидвил. Оно пройдёт через несколько недель, 8 октября, пишет Daily Star.

Победительницу в лотерею нашли мёртвой спустя 8 лет после выигрыша, который превратил её жизнь в ад

Победительницу в лотерею нашли мёртвой спустя 8 лет после выигрыша, который превратил её жизнь в ад

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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