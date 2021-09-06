Победительницу в лотерею нашли мёртвой спустя 8 лет после выигрыша, который превратил её жизнь в ад

Восемь лет назад британка Маргарет Лафри сорвала джекпот в 27 миллионов фунтов стерлингов (2,7 млрд рублей). Тогда женщина была счастлива, не подозревая, чем для неё всё обернётся.