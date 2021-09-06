Победительницу в лотерею нашли мёртвой спустя 8 лет после выигрыша, который превратил её жизнь в ад
Восемь лет назад британка Маргарет Лафри сорвала джекпот в 27 миллионов фунтов стерлингов (2,7 млрд рублей). Тогда женщина была счастлива, не подозревая, чем для неё всё обернётся.
2 сентября 2021-го тело Маргарет обнаружили в её доме в Страбане, Северная Ирландия. Женщине было едва за пятьдесят. Полиция не считает её смерть подозрительной, но в ближайшее время будет проведено вскрытие, которое прольёт свет на безвременную кончину миллионерши. Смерть Лафри не такая уж и неожиданная. Несмотря на огромный выигрыш, женщина рассказывала, что деньги превратили её жизнь в ад.
Всё началось в 2013 году, когда Маргарет приняла участие в лотерее Euromillions. Женщине повезло как никогда в жизни — она выиграла 26 863 588 фунтов стерлингов. Несмотря на огромный джекпот, британка продолжила жить в своём домике на севере Ирландии и пообещала делиться свалившимся богатством.
Какой смысл в 27 миллионах фунтов стерлингов, если ты одинок? Это явно не сделает меня счастливее. Единственное, что может, — это когда все вокруг будут счастливы
Но благими намерениями выстлана дорога в ад. Так уже в 2015 году женщину признали виновной в нападении на таксиста и назначили 150 часов исправительных работ. Дальше — больше. Три года спустя ей пришлось заплатить 30 тысяч фунтов бывшему сотруднику за издевательства и увольнение "из мести", пишет The Sun.
Деньги не принесли мне ничего, кроме горя. Они буквально разрушили мою жизнь.
Я шесть лет с этим жила. Я не набожная, но если и существует ад, то я была именно в нём. Это было ужасно. Я похудела на 35 килограммов
В 2019 году женщина рассказала, что из 27 млн у неё осталось лишь пять. Из недвижимости она купила себе лишь паб, пару домов и мельницу. Остальное она тратила на благотворительность. Поэтому, когда в городе узнали о её кончине, власти выразили поддержку её семье, ведь, несмотря на все взлёты и падения, Маргарет оставалась хорошим человеком и достойным членом сообщества.
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