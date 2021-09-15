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Регион
Опубликовано 15 сентября 2021, 18:30

Кузнецова предложила распространять меры поддержки семей с детьми на обоих родителей

Фото © VK / Анна Кузнецова

Фото © VK / Анна Кузнецова

Речь идёт, в частности, о социальном контракте и бесплатном проезде на общественном транспорте.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила распространить меры поддержки для семей с детьми на обоих родителей, так как сейчас на получение льгот имеет право только один из них. Она затронула эту тему в ходе встречи с многодетными семьями в рамках рабочей поездки в Новгородскую область, сообщается на сайте "Единой России".

Под такими мерами подразумеваются, в частности, возможность заключения социального контракта при потере работы и бесплатный проезд.

"У нас есть такая парадигма, что, когда разрабатывается подобного рода мера для семьи, то только один из её членов может получить эту меру. Это касается в том числе и многодетных семей: один родитель имеет право ездить бесплатно, а второй — нет. На данный момент в результате применения этих мер становится понятно, что их нужно дорабатывать", сказала Кузнецова.

В свою очередь губернатор Новгородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Никитин отметил, что можно предусмотреть разные способы поддержки, которые будет давать социальный контракт. По его мнению, и папа, и мама должны иметь возможность работать. Он готов поддержать инициативу и использовать партийные инструменты для её реализации.

Путин: Мер поддержки семей с детьми в России пока недостаточно
Путин: Мер поддержки семей с детьми в России пока недостаточно

Ранее президент России Владимир Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. Глава государства отметил, что эти меры нужно будет согласовать с будущим составом парламента.

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Александра Васильева
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