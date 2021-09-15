Кузнецова предложила распространять меры поддержки семей с детьми на обоих родителей

Речь идёт, в частности, о социальном контракте и бесплатном проезде на общественном транспорте.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила распространить меры поддержки для семей с детьми на обоих родителей, так как сейчас на получение льгот имеет право только один из них. Она затронула эту тему в ходе встречи с многодетными семьями в рамках рабочей поездки в Новгородскую область, сообщается на сайте "Единой России".

Под такими мерами подразумеваются, в частности, возможность заключения социального контракта при потере работы и бесплатный проезд.

"У нас есть такая парадигма, что, когда разрабатывается подобного рода мера для семьи, то только один из её членов может получить эту меру. Это касается в том числе и многодетных семей: один родитель имеет право ездить бесплатно, а второй — нет. На данный момент в результате применения этих мер становится понятно, что их нужно дорабатывать", — сказала Кузнецова.

В свою очередь губернатор Новгородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Никитин отметил, что можно предусмотреть разные способы поддержки, которые будет давать социальный контракт. По его мнению, и папа, и мама должны иметь возможность работать. Он готов поддержать инициативу и использовать партийные инструменты для её реализации.