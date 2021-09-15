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Муж Ирины Хакамады скончался в возрасте 65 лет

В отношениях пара была более 25 лет, за которые у них родилась дочь.

15 сентября, 15:57
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<p>Фото © ТАСС / Щербак Александр</p>

Фото © ТАСС / Щербак Александр

В возрасте 65 лет скончался муж российского общественного деятеля Ирины Хакамады бизнесмен Владимир Сиротинский. Об этом его супруга сообщила подписчикам в "Инстаграме". О причинах ухода из жизни Сиротинского пока не сообщается, но известно, что у предпринимателя ранее были проблемы с сердцем.

"Последний сэт мужа. Он ушёл..." — написала она.

Умерла одна из солисток дуэта "Баккара", известного по песне Yes Sir, I Can Boogie

Умерла одна из солисток дуэта "Баккара", известного по песне Yes Sir, I Can Boogie

Владимир Сиротинский был управляющим партнёром компании LinguaLeo. Со своей будущей женой он познакомился в 1995 году, а спустя два года у супругов родилась дочка с синдромом Дауна. Недавно ей исполнилось 24 года.

Ранее Лайф писал, что в Великобритании на 80-м году жизни скончалась художница Шарлот Джонсон-Уал — мать премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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