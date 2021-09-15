Муж Ирины Хакамады скончался в возрасте 65 лет
В отношениях пара была более 25 лет, за которые у них родилась дочь.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
В возрасте 65 лет скончался муж российского общественного деятеля Ирины Хакамады бизнесмен Владимир Сиротинский. Об этом его супруга сообщила подписчикам в "Инстаграме". О причинах ухода из жизни Сиротинского пока не сообщается, но известно, что у предпринимателя ранее были проблемы с сердцем.
"Последний сэт мужа. Он ушёл..." — написала она.
Владимир Сиротинский был управляющим партнёром компании LinguaLeo. Со своей будущей женой он познакомился в 1995 году, а спустя два года у супругов родилась дочка с синдромом Дауна. Недавно ей исполнилось 24 года.
Ранее Лайф писал, что в Великобритании на 80-м году жизни скончалась художница Шарлот Джонсон-Уал — мать премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона.
Комментариев: 0