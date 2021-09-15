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Грызлов заявил о категорическом отказе Киева вернуться к переговорам в Минске

По словам полпреда РФ, важно сформулировать конкретные предложения по разрешению этой ситуации.

15 сентября, 18:05

Фото © ТАСС / Драчев Виктор

Украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу отказалась от очных переговоров в Минске. Об этом по итогам видеоконференции группы сообщил полпред России Борис Грызлов.

"Мы поддерживаем стремление участников переговоров, нацеленное на возвращение в очный формат. Но Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске", — сказал он.

До пандемии коронавируса Минск был площадкой, которая соответствовала требованиям для полноценного участия в переговорах, заявил дипломат. Он отметил, что важно сформулировать конкретные предложения по разрешению этой ситуации. Также Грызлов заявил, что действия украинской стороны только усугубляют кризис в переговорах, а диалог с республиками Донбасса по гуманитарным вопросам и касательно освобождения удерживаемых лиц в настоящее время приостановлен.

Ранее в ЛНР обвинили Украину в срыве переговоров по обмену пленными. Там заявили о нежелании и неспособности Незалежной выполнять свои обязательства.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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