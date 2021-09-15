Адвокат дезинсектора заявил, что накрыть продукты в "Магните" должны были сотрудники магазина
Юрист не согласен с решением суда об аресте подзащитного и в ближайшее время намерен его обжаловать.
Адвокат прокомментировал арест дезинсектора. Видео © LIFE
Адвокат дезинсектора Антона Котова, арестованного по делу о смертельном отравлении двух москвичек, прокомментировал решение Пресненского районного суда. По словам Андрея Сергеева, предъявленное обвинение было непонятным и неконкретным.
Он пояснил, что там указывали только на возможную причину отравления и возможную причину смерти, при этом никаких прямых указаний на то, что люди отравились арбузом из-за вещества для дезинсекции не было.
"В данной пропорции вещество, которым пользовались для обработки, цигатрин, оно не может причинить таких последствий. Об этом говорят многие специалисты. Только в случае употребления данного химиката внутрь, то есть если мы выпьем его из бутылки, возможны будут последствия для здоровья. Но явно не летальные", — подчеркнул Сергеев.
Также он сообщил, что в качестве основной вины Котову вменяется тот факт, что он не накрыл овощи и фрукты перед обработкой. Однако, согласно нормам санпина, подготовка помещения к приезду дезинсекции является обязанностью заказчика, то есть магазина "Магнит". По мнению адвоката, мера пресечения была назначена несправедливо и его подзащитного пытаются сделать крайним. В ближайшее время юрист будет обжаловать решение суда.
"Безысходность — это единственное, что может чувствовать человек, который выполнял свои должностные обязанности на протяжении долгого времени и сейчас... Он в принципе переживает в связи с этой ситуацией", — рассказал адвокат.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 13 сентября СКР сообщил о задержании первого подозреваемого по делу о смертельном отравлении москвичек. Правда, в Роспотребнадзоре не верят в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции. Даже если погибшие не помыли арбуз, обнаруженное в ягоде вещество не привело бы к фатальным последствиям.
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