Адвокат дезинсектора заявил, что накрыть продукты в "Магните" должны были сотрудники магазина

Адвокат прокомментировал арест дезинсектора. Видео © LIFE

Адвокат дезинсектора Антона Котова, арестованного по делу о смертельном отравлении двух москвичек, прокомментировал решение Пресненского районного суда. По словам Андрея Сергеева, предъявленное обвинение было непонятным и неконкретным.

Он пояснил, что там указывали только на возможную причину отравления и возможную причину смерти, при этом никаких прямых указаний на то, что люди отравились арбузом из-за вещества для дезинсекции не было.

"В данной пропорции вещество, которым пользовались для обработки, цигатрин, оно не может причинить таких последствий. Об этом говорят многие специалисты. Только в случае употребления данного химиката внутрь, то есть если мы выпьем его из бутылки, возможны будут последствия для здоровья. Но явно не летальные", — подчеркнул Сергеев.

Также он сообщил, что в качестве основной вины Котову вменяется тот факт, что он не накрыл овощи и фрукты перед обработкой. Однако, согласно нормам санпина, подготовка помещения к приезду дезинсекции является обязанностью заказчика, то есть магазина "Магнит". По мнению адвоката, мера пресечения была назначена несправедливо и его подзащитного пытаются сделать крайним. В ближайшее время юрист будет обжаловать решение суда.