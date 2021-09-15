Россиянам рассказали о плюсах цифрового рубля

Цифровой рубль будет отличным дополнением к безналичным деньгам, поскольку он не привязан к конкретному банку, а к цифровой платформе РФ. Таким мнением в разговоре с радио "Комсомольская правда" поделился преподаватель Высшей школы бизнеса Высшей школы экономики Михаил Казаков.

"Это тот же безналичный рубль, который все видят на своём счёте в банковском приложении. Но у него есть ряд преимуществ. Цифровой рубль не привязывается к банку. Если банк банкротится, закрывается, то вы не теряете свои цифровые рубли в этом банке. Потому что цифровой рубль привязан именно к цифровой платформе, которую обеспечивает РФ", — объяснил специалист.

Вдобавок к этому можно будет установить цифровой кошелёк на телефон или через банкомат переводить валюту в "цифру". Перемещение таких денег возможно отслеживать благодаря специальному маркеру и возвращать, если они попали в руки мошенников.