Россия обогнала Запад в области разработки гиперзвукового оружия

Россия опередила западные страны в сфере разработки гиперзвукового оружия, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, прежде Москва старалась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки Запада.

"Впервые за всё это время вырвались вперёд. В области создания гиперзвукового оружия. В области создания оружия на новых физических принципах, которые используют для своей эксплуатации новые типы двигателей — компактные ядерные установки малой мощности. Сейчас мы имеем серьёзные преимущества в этом плане перед ведущими западными странами. И будем стараться сохранять это преимущество", — отметил Борисов.

Такие перемены, по его словам, вполне соответствуют основным тенденциям развития военных вооружений, которые идут по пути использования высокоточного оружия, широкого применения беспилотных систем и роботизации.