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Россия обогнала Запад в области разработки гиперзвукового оружия

По словам вице-премьера Борисова, Москва сейчас имеет серьёзные преимущества над иностранными коллегами в этом плане.

15 сентября, 17:30
<p>Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12284174@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Фото © Минобороны России

Россия опередила западные страны в сфере разработки гиперзвукового оружия, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, прежде Москва старалась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки Запада.

"Впервые за всё это время вырвались вперёд. В области создания гиперзвукового оружия. В области создания оружия на новых физических принципах, которые используют для своей эксплуатации новые типы двигателей — компактные ядерные установки малой мощности. Сейчас мы имеем серьёзные преимущества в этом плане перед ведущими западными странами. И будем стараться сохранять это преимущество", — отметил Борисов.

Такие перемены, по его словам, вполне соответствуют основным тенденциям развития военных вооружений, которые идут по пути использования высокоточного оружия, широкого применения беспилотных систем и роботизации.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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