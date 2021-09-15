Россия обогнала Запад в области разработки гиперзвукового оружия
По словам вице-премьера Борисова, Москва сейчас имеет серьёзные преимущества над иностранными коллегами в этом плане.
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Россия опередила западные страны в сфере разработки гиперзвукового оружия, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, прежде Москва старалась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки Запада.
"Впервые за всё это время вырвались вперёд. В области создания гиперзвукового оружия. В области создания оружия на новых физических принципах, которые используют для своей эксплуатации новые типы двигателей — компактные ядерные установки малой мощности. Сейчас мы имеем серьёзные преимущества в этом плане перед ведущими западными странами. И будем стараться сохранять это преимущество", — отметил Борисов.
Такие перемены, по его словам, вполне соответствуют основным тенденциям развития военных вооружений, которые идут по пути использования высокоточного оружия, широкого применения беспилотных систем и роботизации.
Ранее США анонсировали ракету "Тёмный орёл" и пообещали противникам "новые проблемы". В Америке рассчитывают, что этот снаряд позволит сократить отставание от России и Китая в сфере гиперзвукового вооружения.
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