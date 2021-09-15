Xiaomi презентовала смартфон с зарядкой за 17 минут

Китайский техногигант Xiaomi представил новое поколение смартфонов T-серии. Компания убрала из названий устройств приставку Mi, обозначив новинки как 11T и 11T Pro. Русскоязычная презентация транслировалась на YouTube-канале.

Оба телефона оснащены яркими AMOLED-дисплеями с диагональю 6,67 дюйма, разрешением FHD+ и частотой обновления картинки 120 Гц. Также в смартфоны внедрили одинаковую защиту от влаги IP53. Основным отличием новинок стала аппаратная платформа — MTK Dimensity 1200 у 11T против Snapdragon 888 у Pro-модели.

Ещё одним преимуществом 11T Pro стала камера, основной модуль которой оснащён матрицей с разрешением в 108 мегапикселей. Также уже традиционно телефону досталась широкоугольная 8-мегапиксельная линза и макросенсор с аналогичным разрешением. Такими же модулями оснащён и 11T, правда, основная камера получила разрешение в 64 мегапикселя.

Как рассказали на презентации, старшая модель способна заряжать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с мощностью 120 Вт. Причём в комплекте со смартфоном идёт блок питания, способный зарядить устройство до 72% всего за 10 минут. Младшая же модель такой возможностью похвастаться не может: 11T поддерживает лишь 67-ваттную зарядку.

В компании пообещали, что обновления безопасности будут приходить на смартфоны в течение четырёх лет. Что же касается цен, то в Европе Xiaomi 11T Pro будет стоить 649 евро (примерно 56 тысяч рублей), а 11T обойдётся покупателям в 499 евро (43 тысячи рублей).