Обрабатывавшего "Магнит" дезинсектора арестовали по делу об отравлении москвичек арбузом
Котову вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за которую грозит до десяти лет.
Фото © LIFE
Пресненский районный суд Москвы избрал меру пресечения для дезинфектора ООО "Областной центр дезинфекции" Антона Котова. Мужчина будет находиться под стражей как минимум два месяца – до 10 ноября 2021 года.
Он обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за которую грозит до десяти лет лишения свободы.
"Это нереально": Глава фирмы-дезинфектора заявил, что доза распылённого в "Магните" вещества не могла убить людей
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 13 сентября СКР сообщил о задержании первого подозреваемого по делу о смертельном отравлении москвичек. Правда, в Роспотребнадзоре не верят в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции. Даже если погибшие не помыли арбуз, обнаруженное в ягоде вещество не привело бы к фатальным последствиям.
Комментариев: 0