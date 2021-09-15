Четырёхлетний малыш из Москвы погиб при загадочных обстоятельствах в Турции

К следователям обратились родители четырёхлетнего мальчика из Москвы, который по неизвестным причинам скончался на отдыхе в Турции. Об этом рассказал "МК".

Трагедия произошла в Анталье. Через двое суток после прилёта мальчику стало резко плохо: появилась тошнота и слабость. Родители обращались к врачу при отеле, но состояние ребёнка не нормализовалось. Его госпитализировали, а через несколько дней малыш скончался.

Вскрытие не проводилось, родители погибшего получили заключение, где перечислялись неподтвердившиеся причины произошедшего. В документе подчёркивалось, что у мальчика был нарушен кислотно-щелочной баланс. Ребёнок ходил в детский сад и не имел каких-либо заболеваний, а незадолго до трагедии взрослые не заметили каких-либо аномалий в поведении своего сына.

Представители семьи обратились к следователям с просьбой назначить вскрытие и установить причины смерти мальчика. Его родители вернулись в Москву, а тело ребёнка доставят из Турции в ближайшее время.