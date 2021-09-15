Сотрудники СК России по Орловской области нашли тело пропавшей школьницы из села Казарь. Девятилетнюю девочку не могли найти почти три месяца — с 18 июня 2021 года. Ребёнка обнаружили закопанным в подвале жилого дома в том же населённом пункте.

"В подвале многоквартирного дома на глубине обнаружен схрон, в котором находилось тело потерпевшей в одежде, позволившей её идентифицировать", — сообщили в региональном СУ СКР.

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, запланировано назначение судебно-медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической экспертиз. По подозрению в убийстве школьницы задержан местный житель. В отношении его проводятся следственные действия.