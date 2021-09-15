Жуткий схрон: Тело пропавшей в Орловской области девочки нашли в подвале жилого дома
Ребёнка удалось опознать благодаря её одежде. Подозреваемый в убийстве школьницы задержан.
Сотрудники СК России по Орловской области нашли тело пропавшей школьницы из села Казарь. Девятилетнюю девочку не могли найти почти три месяца — с 18 июня 2021 года. Ребёнка обнаружили закопанным в подвале жилого дома в том же населённом пункте.
"В подвале многоквартирного дома на глубине обнаружен схрон, в котором находилось тело потерпевшей в одежде, позволившей её идентифицировать", — сообщили в региональном СУ СКР.
В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, запланировано назначение судебно-медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической экспертиз. По подозрению в убийстве школьницы задержан местный житель. В отношении его проводятся следственные действия.
Ранее Лайф сообщал, что в Орловской области волонтёры и кинологи неделю ищут третьеклассницу, которая вышла погулять и пропала. На поиски девятилетней девочки брошены все силы местных служб и прилегающих городов. В село даже выехали специалисты из Москвы.
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