"Немедленно выгнать с работы": Украинцы затравили чиновницу из Киева за ностальгию по СССР

Безобидные слова госслужащей о том, что в те времена не было пандемии, а стакан воды без сиропа стоил копейку, вызвали бурю негодования.

Директор Департамента образования Киевской городской госадминистрации Елена Фиданян получила в свой адрес шквал критики за пост о временах СССР, который она опубликовала в своём фейсбуке. Чиновница вспомнила приятные сердцу времена и перечислила всё, что ей нравилось в Советском Союзе, но гневные комментарии не заставили себя ждать.

"Не было ковида; не боялись пить воду из уличных автоматов; воду для дома не покупали, а пили из-под крана; стакан воды без сиропа стоил одну копейку, с сиропом — три копейки; трамвай стоил три копейки, троллейбус — четыре копейки, автобус и метро — пять копеек", — написала Фиданян.

"Подскажите, куда подать жалобу на такого "директора департамента"? У меня ребёнок — школьник. Мне таких начальников в учителях не надо", — возмутился один из комментаторов.

"То, что это пишет директор департамента образования столицы европейского государства, — это катастрофа", — поддержал другой.

Остальные сочли, что это "какая-то информационная война", Фиданян нужно "немедленно выгнать с работы", а украинская "система образования обречена".