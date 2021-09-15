Верховный суд разрешил переписываться заключённым, находящимся в одной колонии
При этом администрация может просматривать письма осуждённых и устанавливать "истинную цель" их общения.
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Верховный суд РФ разрешил заключённым, находящимся в одной колонии, переписываться друг с другом. Такое решение инстанция приняла после рассмотрения жалобы осуждённого пожизненно арестанта одной из хабаровских колоний.
Администрация учреждения запретила ему обмениваться письмами с другим пожизненно заключённым, руководствуясь соответствующим пунктом ведомственной инструкции, по которой инспекторы обязаны не допускать установления связи и контактов между осуждёнными, содержащимися в разных камерах. Тогда он обратился в суд первой инстанции, где его требование разрешить переписку одобрили, но на апелляции это решение было отменено. Таким образом, иск дошёл до Верховного суда, который в свою очередь постановил, что администрация может запретить заключённым переписываться, но решение должно быть мотивированным.
"Колония не предоставила доказательств, подтверждающих, что запрет вызван целью обеспечения безопасности, здоровья самих осуждённых, персонала, предотвращения возможного планирования новых преступлений", — говорится в определении суда.
Также ВС России отметил, что администрация может просматривать личную переписку осуждённых одной колонии и устанавливать "истинную цель переписки заключённых".
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