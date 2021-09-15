Верховный суд разрешил переписываться заключённым, находящимся в одной колонии

Администрация учреждения запретила ему обмениваться письмами с другим пожизненно заключённым, руководствуясь соответствующим пунктом ведомственной инструкции, по которой инспекторы обязаны не допускать установления связи и контактов между осуждёнными, содержащимися в разных камерах. Тогда он обратился в суд первой инстанции, где его требование разрешить переписку одобрили, но на апелляции это решение было отменено. Таким образом, иск дошёл до Верховного суда, который в свою очередь постановил, что администрация может запретить заключённым переписываться, но решение должно быть мотивированным.