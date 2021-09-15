Суд арестовал двух мигрантов, изнасиловавших и убивших пенсионерку в Подмосковье. Видео © LIFE

Суд отправил под арест двух мигрантов, обвиняемых в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины в подмосковном посёлке Бужаниново. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

"По ходатайству следователя следственного отдела по г. Сергиев-Посад ГСУ СК России по Московской области судом арестованы двое граждан соседних государств, обвиняемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки", — говорится в сообщении.