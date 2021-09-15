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Суд арестовал двух мигрантов, изнасиловавших и убивших пенсионерку в Подмосковье

Теперь следствие намерено выяснить, законно ли они находились на территории России.

15 сентября, 16:06

Суд арестовал двух мигрантов, изнасиловавших и убивших пенсионерку в Подмосковье. Видео © LIFE

Суд отправил под арест двух мигрантов, обвиняемых в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины в подмосковном посёлке Бужаниново. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

"По ходатайству следователя следственного отдела по г. Сергиев-Посад ГСУ СК России по Московской области судом арестованы двое граждан соседних государств, обвиняемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки", — говорится в сообщении.

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Помимо проведения ряда экспертиз, которые были назначены в ходе расследования, следователи проверили законность пребывания обвиняемых на территории России. Если окажется, что соответствующего разрешения у них не было, то следствие организует проверку в отношении должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан в РФ.

Напомним, два дня назад в Подмосковье задержали мигрантов, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Тело 67-летней женщины было обнаружено 13 сентября в лесополосе. Жители посёлка Бужаниново организовали сход, на котором потребовали принять меры в отношении массово проживающих там гастарбайтеров, после чего общежитие с мигрантами расселили. Двум задержанным мужчинам накануне предъявили обвинение.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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