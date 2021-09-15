Онищенко предрёк Украине вслед за факультетом TikTok открытие кафедры детской порнографии
Собеседник Лайфа не удивился, что образовательная новинка появилась именно в киевском вузе. По его словам, от правительства шутов и скоморохов ожидать иного не приходится.
Фото © ТАСС / Ситдиков Рамиль
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко не спешит поздравлять украинский вуз с открытием первого в мире факультета TikTok. По мнению парламентария, гордиться здесь совершенно нечем, поскольку это свидетельствует о деградации страны.
"Это вредоносный контент, и цель его — разрушать культурную, интеллектуальную среду любого народа и государства. А почему открывают это в Киеве? Потому что абсолютно несостоятельное правительство лицедеев и скоморохов, которые где-то ранее играли", — заявил он Лайфу.
По словам депутата, украинские власти сделают всё, чтобы понравиться своему заокеанскому хозяину, даже если это идёт вразрез с собственными интересами или со здравым смыслом.
"Сегодня TikTok-факультет откроют, а завтра — детской порнографии. И не задумываются. И всё это будет преподнесено как достижение культуры", — заключил собеседник Лайфа.
Напомним, что указанный факультет открылся на базе Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ). Ректор университета объяснил, что вуз является брендом, который "покоряет мировое информационное пространство". А "Тикток", в свою очередь, это "медиафеномен", ставший самой популярной соцсетью у молодёжи.
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