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Онищенко предрёк Украине вслед за факультетом TikTok открытие кафедры детской порнографии

Собеседник Лайфа не удивился, что образовательная новинка появилась именно в киевском вузе. По его словам, от правительства шутов и скоморохов ожидать иного не приходится.

15 сентября, 16:13

Фото © ТАСС / Ситдиков Рамиль

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко не спешит поздравлять украинский вуз с открытием первого в мире факультета TikTok. По мнению парламентария, гордиться здесь совершенно нечем, поскольку это свидетельствует о деградации страны.

"Это вредоносный контент, и цель его — разрушать культурную, интеллектуальную среду любого народа и государства. А почему открывают это в Киеве? Потому что абсолютно несостоятельное правительство лицедеев и скоморохов, которые где-то ранее играли", заявил он Лайфу.

По словам депутата, украинские власти сделают всё, чтобы понравиться своему заокеанскому хозяину, даже если это идёт вразрез с собственными интересами или со здравым смыслом.

"Сегодня TikTok-факультет откроют, а завтра — детской порнографии. И не задумываются. И всё это будет преподнесено как достижение культуры", — заключил собеседник Лайфа.

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Напомним, что указанный факультет открылся на базе Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ). Ректор университета объяснил, что вуз является брендом, который "покоряет мировое информационное пространство". А "Тикток", в свою очередь, это "медиафеномен", ставший самой популярной соцсетью у молодёжи.

Авторы
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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