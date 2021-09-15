Онищенко предрёк Украине вслед за факультетом TikTok открытие кафедры детской порнографии

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко не спешит поздравлять украинский вуз с открытием первого в мире факультета TikTok. По мнению парламентария, гордиться здесь совершенно нечем, поскольку это свидетельствует о деградации страны.

"Это вредоносный контент, и цель его — разрушать культурную, интеллектуальную среду любого народа и государства. А почему открывают это в Киеве? Потому что абсолютно несостоятельное правительство лицедеев и скоморохов, которые где-то ранее играли", — заявил он Лайфу.

По словам депутата, украинские власти сделают всё, чтобы понравиться своему заокеанскому хозяину, даже если это идёт вразрез с собственными интересами или со здравым смыслом.

"Сегодня TikTok-факультет откроют, а завтра — детской порнографии. И не задумываются. И всё это будет преподнесено как достижение культуры", — заключил собеседник Лайфа.