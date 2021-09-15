Учёные обнаружили в чае около 500 потенциально опасных соединений
Исследователи для этого изучили чаинки с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии.
Фото © Pexels
В заваренном чае содержится около 500 соединений, многие из которых могут вступать в реакцию с хлором, оставшимся в водопроводной воде после кипячения, и образовывать побочные продукты дезинфекции (ППД). Причём некоторые из них могут быть опасны для здоровья, сообщается в статье, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology.
Учёные из Университета Южной Каролины провели исследование, в ходе которого они измерили уровень содержания каждого из 60 известных побочных продуктов в трёх популярных марках чая — зелёном Twinings, "Эрл Грей" и Lipton. Оказалось, что при заварке чаинки впитывают некоторые ППД, в то время как другие испаряются. Поэтому в готовом чае содержится меньше побочных веществ, чем в исходной водопроводной воде. Однако там присутствует множество соединений, которые при взаимодействии с хлором образуют новые неизвестные ППД.
С помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии учёные определили 15 неизвестных соединений, причём они составляют лишь около 4% от общего числа содержащихся в напитке соединений. Однако учёные считают, что опасаться людям нечего. Так как для превышения безопасного уровня человеку нужно выпивать более 50 чашек чая каждый день.
Ранее учёные рассказали об удивительном свойстве обычного чая. В их исследовании участвовало 100 человек, которым предстояло решить несколько задач-головоломок разного уровня сложности.
Комментариев: 0