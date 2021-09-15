Учёные обнаружили в чае около 500 потенциально опасных соединений

В заваренном чае содержится около 500 соединений, многие из которых могут вступать в реакцию с хлором, оставшимся в водопроводной воде после кипячения, и образовывать побочные продукты дезинфекции (ППД). Причём некоторые из них могут быть опасны для здоровья, сообщается в статье, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology.

Учёные из Университета Южной Каролины провели исследование, в ходе которого они измерили уровень содержания каждого из 60 известных побочных продуктов в трёх популярных марках чая — зелёном Twinings, "Эрл Грей" и Lipton. Оказалось, что при заварке чаинки впитывают некоторые ППД, в то время как другие испаряются. Поэтому в готовом чае содержится меньше побочных веществ, чем в исходной водопроводной воде. Однако там присутствует множество соединений, которые при взаимодействии с хлором образуют новые неизвестные ППД.

С помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии учёные определили 15 неизвестных соединений, причём они составляют лишь около 4% от общего числа содержащихся в напитке соединений. Однако учёные считают, что опасаться людям нечего. Так как для превышения безопасного уровня человеку нужно выпивать более 50 чашек чая каждый день.