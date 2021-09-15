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Военный эксперт назвал основное препятствие для поставки "Железного купола" Киеву

Ранее в США заявили, что готовы передать в Незалежную системы ПРО, купленные у Израиля.

15 сентября, 16:36

Фото © ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI

Решение о передаче Киеву системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" Вашингтону придётся согласовать с Израилем. Это и является непреодолимым препятствием для данной сделки, считает военный эксперт и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Такого рода разработки Израиль поставляет только своим стратегическим союзникам и партнёрам. Украина в их число не входит. Я не думаю, что без согласия правительства Израиля США могут осуществлять данные поставки", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Коротченко отметил, что даже если США решатся на реэкспорт вооружения, то это вызовет сильное недовольство Тель-Авива.

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Напомним, что ранее в США заявили о намерении передать Украине купленную у Израиля систему ПРО "Железный купол". Штаты не смогли полностью интегрировать две системы в новую военную структуру командования США для охраны военных баз в Ираке и Афганистане. Поэтому надобность в данном ПРО у них отпала.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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