Военный эксперт назвал основное препятствие для поставки "Железного купола" Киеву

Решение о передаче Киеву системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" Вашингтону придётся согласовать с Израилем. Это и является непреодолимым препятствием для данной сделки, считает военный эксперт и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Такого рода разработки Израиль поставляет только своим стратегическим союзникам и партнёрам. Украина в их число не входит. Я не думаю, что без согласия правительства Израиля США могут осуществлять данные поставки", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Коротченко отметил, что даже если США решатся на реэкспорт вооружения, то это вызовет сильное недовольство Тель-Авива.