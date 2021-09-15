Apple представила iPhone 13, но там ничего нового: Пять причин, почему не стоит покупать новый айфон Теперь многие пользователи считают, что нет причин продавать старые смартфоны iPhone 11 и iPhone 12 15 сентября, 16:04 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto, кадр из видео YouTube / Apple

Дизайн iPhone 13

Кадр из видео YouTube / Apple

Блок камер нового iPhone 13, цены на который в России начинаются от 80 тыс. рублей, вызвал немало споров ещё на этапе "разогрева" аудитории через блогеров. За пару месяцев до презентации 14 сентября Apple разослала им сэмплы новых телефонов, и дизайн с разнесённым по диагонали блоком камер взбесил постоянных клиентов Apple и фанатов iPhone. Вместо симметричного вертикального блока появились два объектива, которые кому-то напомнили глаза ленивца из мультика "Ледниковый период", другим — людей с проблемами зрения. Отчасти именно из-за дизайна акции Apple устремились вниз почти сразу после презентации.

Цена iPhone 13 не изменилась, но и технологий не стало больше

Кадр из видео YouTube / Apple

Обещанный Face ID с подэкранным сенсором так и не показали. Вероятно, датчик нового образца появится в следующем поколении смартфонов. Визуально "чёлка" Face ID практически не изменилась — размеры уменьшились всего на 20%, и большинство пользователей считает, что без этого обновления можно было обойтись. Единственное по-настоящему заметное и стоящее улучшение — чип A15 Bionic, с которым смартфон работает ещё быстрее. Проблема в том, что при повседневном использовании рядовой пользователь увеличение скорости просто не заметит, а для тяжёлых задач с графикой и видео по цене iPhone 13 можно купить Macbook Air с процессором M1. Динамическое обновление экрана в 120 Гц тоже появилось по неизвестной причине — назвать новой эту технологию нельзя, в iPad Pro она появилась ещё в 2018 году.

Whatsapp против аккумулятора iPhone 13

Кадр из видео YouTube / Apple

Ежедневный сценарий использования смартфона для работающего человека примерно такой: два часа разговоров, три часа чатов в мессенджерах и около двух часов просмотра видео. Рекордсменом по такой схеме работы является iPhone 11 Pro Max — он спокойно живёт около 30 часов и лишь после этого отключается. iPhone 12 Pro Max в реальной жизни показывает более скромные результаты — всего 24–26 часов без подзарядки, а при просмотре видео и использовании сотовых сетей вместо Wi-Fi картина становится ещё более печальной. Ещё на два часа меньше 12 Pro Max в таком тесте держится iPhone 11 Pro. Версия iPhone 12 Pro с более продвинутым экраном и камерами в реальной жизни едва доживает 20 часов. Примерно столько же работает и iPhone 12. Зато базовый iPhone 11 по автономности находится на уровне iPhone 12 Pro Max и работает сутки без подзарядки.

В этот раз в Apple поступили хитрее. Компания не раскрывает ёмкость аккумуляторов iPhone 13, в то же время отмечая, что его автономность повысилась на два с половиной часа. Но это заявленная автономность устройства, и как покажет себя iPhone 13 в реальной жизни — станет ясно только по прошествии какого-то времени. Если ежедневная автономность нового устройства окажется на уровне устройств прошлого поколения, то смысла переплачивать за новинку точно не будет. Помимо неизвестной автономности, в комплекте нет и быстрых зарядок на 25 Вт. Докупать их нужно отдельно.

Какой iPhone купить в 2021 году?

Кадр из видео YouTube / Apple

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, чем отличаются новые айфоны от старых. Разберём на примере — сравним iPhone 12 с новым устройством.

Начнём с экрана. Матрица iPhone 13 не изменилась — это по-прежнему 6.1-дюймовый Super Retina XDR дисплей с разрешением 2532×1170 пикселей.

iPhone 12 и iPhone 13 практически не отличаются по габаритам и массе. Дизайн устройств одинаковый, правда, новое устройство чуть толще старого.

Характеристики матрицы камеры iPhone 13 остались прежними по сравнению с прошлогодней моделью: камеры по 12 Мп с поддержкой Deep Fusion и ночной съёмкой. При этом в iPhone 13 добавлена стабилизация со сдвигом матрицы — аппаратное улучшение, которое применяли в камерах iPhone 12 Pro Max, поэтому говорить о принципиально качественных улучшениях нельзя. Фронтальная камера также осталась прежней и не подверглась изменениям.

Прямого сравнения процессоров в Apple не приводят. Новый процессор A15 Bionic на презентации сравнивали не с A14 Bionic в iPhone 12, а с неким усреднённым процессором "типичного смартфона на Android", поэтому говорить о серьёзном приросте производительности пока не стоит. Единственное, что известно наверняка, — новый чип A15 Bionic стал более энергоэффективным.

На этом отличия iPhone 13 от iPhone 12 заканчиваются. Для обычных пользовательских задач — мессенджеров, приложений, почты, навигации и других параметров — хватит и прошлогоднего iPhone 12, который будет актуален минимум следующие полтора-два года.

Цена iPhone 13

Кадр из видео YouTube / Apple

Внушительного подорожания устройств в день премьеры не произошло, однако цена iPhone 13 по-прежнему высока — базовый смартфон с памятью в 128 Гб обойдётся в 80 тыс. рублей. На этом фоне iPhone 12 выглядит ещё привлекательнее — у официальных и "серых" магазинов по-прежнему много смартфонов из прошлых поставок, а цены на них уже обрушились примерно на 10–15 тыс. рублей. К тому же для тех, кто хочет сэкономить, по-прежнему доступна версия на 64 Гб. Её будет достаточно для повседневного использования. Купить iPhone 12 с памятью на 64 Гб в неофициальных магазинах можно за 55 тыс. рублей — это на 25 тыс. рублей дешевле, чем цена iPhone 13. А если почти нет разницы, зачем платить больше?

Ещё больше от презентации Apple выиграют те, кто оставил себе iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max. Эти устройства по-прежнему в топе по автономности, а в повседневном режиме никакой разницы между релизом 2019 года и свежим iPhone 13 заметно не будет. К тому же версия iPhone 11 с памятью на 64 Гб в неофициальных магазинах стоит всего 43 тыс. рублей. Это почти вдвое дешевле, чем цена нового iPhone 13.