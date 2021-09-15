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Apple представила iPhone 13, но там ничего нового: Пять причин, почему не стоит покупать новый айфон

Теперь многие пользователи считают, что нет причин продавать старые смартфоны iPhone 11 и iPhone 12

15 сентября, 16:04
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto, кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=EvGOlAkLSLw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Apple</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto, кадр из видео YouTube / Apple

Дизайн iPhone 13

Кадр из видео YouTube / Apple

Кадр из видео YouTube / Apple

Блок камер нового iPhone 13, цены на который в России начинаются от 80 тыс. рублей, вызвал немало споров ещё на этапе "разогрева" аудитории через блогеров. За пару месяцев до презентации 14 сентября Apple разослала им сэмплы новых телефонов, и дизайн с разнесённым по диагонали блоком камер взбесил постоянных клиентов Apple и фанатов iPhone. Вместо симметричного вертикального блока появились два объектива, которые кому-то напомнили глаза ленивца из мультика "Ледниковый период", другим — людей с проблемами зрения. Отчасти именно из-за дизайна акции Apple устремились вниз почти сразу после презентации.

Психологи объяснили, почему люди будут продолжать охотиться за новым iPhone

Психологи объяснили, почему люди будут продолжать охотиться за новым iPhone

Цена iPhone 13 не изменилась, но и технологий не стало больше

Кадр из видео YouTube / Apple

Кадр из видео YouTube / Apple

Обещанный Face ID с подэкранным сенсором так и не показали. Вероятно, датчик нового образца появится в следующем поколении смартфонов. Визуально "чёлка" Face ID практически не изменилась — размеры уменьшились всего на 20%, и большинство пользователей считает, что без этого обновления можно было обойтись. Единственное по-настоящему заметное и стоящее улучшение — чип A15 Bionic, с которым смартфон работает ещё быстрее. Проблема в том, что при повседневном использовании рядовой пользователь увеличение скорости просто не заметит, а для тяжёлых задач с графикой и видео по цене iPhone 13 можно купить Macbook Air с процессором M1. Динамическое обновление экрана в 120 Гц тоже появилось по неизвестной причине — назвать новой эту технологию нельзя, в iPad Pro она появилась ещё в 2018 году.

Whatsapp против аккумулятора iPhone 13

Кадр из видео YouTube / Apple

Кадр из видео YouTube / Apple

Ежедневный сценарий использования смартфона для работающего человека примерно такой: два часа разговоров, три часа чатов в мессенджерах и около двух часов просмотра видео. Рекордсменом по такой схеме работы является iPhone 11 Pro Max — он спокойно живёт около 30 часов и лишь после этого отключается. iPhone 12 Pro Max в реальной жизни показывает более скромные результаты — всего 24–26 часов без подзарядки, а при просмотре видео и использовании сотовых сетей вместо Wi-Fi картина становится ещё более печальной. Ещё на два часа меньше 12 Pro Max в таком тесте держится iPhone 11 Pro. Версия iPhone 12 Pro с более продвинутым экраном и камерами в реальной жизни едва доживает 20 часов. Примерно столько же работает и iPhone 12. Зато базовый iPhone 11 по автономности находится на уровне iPhone 12 Pro Max и работает сутки без подзарядки.

В этот раз в Apple поступили хитрее. Компания не раскрывает ёмкость аккумуляторов iPhone 13, в то же время отмечая, что его автономность повысилась на два с половиной часа. Но это заявленная автономность устройства, и как покажет себя iPhone 13 в реальной жизни — станет ясно только по прошествии какого-то времени. Если ежедневная автономность нового устройства окажется на уровне устройств прошлого поколения, то смысла переплачивать за новинку точно не будет. Помимо неизвестной автономности, в комплекте нет и быстрых зарядок на 25 Вт. Докупать их нужно отдельно.

Названы цены и дата выхода новых iPhone 13 в России

Названы цены и дата выхода новых iPhone 13 в России

Какой iPhone купить в 2021 году?

Кадр из видео YouTube / Apple

Кадр из видео YouTube / Apple

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, чем отличаются новые айфоны от старых. Разберём на примере — сравним iPhone 12 с новым устройством.

  • Начнём с экрана. Матрица iPhone 13 не изменилась — это по-прежнему 6.1-дюймовый Super Retina XDR дисплей с разрешением 2532×1170 пикселей.
  • iPhone 12 и iPhone 13 практически не отличаются по габаритам и массе. Дизайн устройств одинаковый, правда, новое устройство чуть толще старого.
  • Характеристики матрицы камеры iPhone 13 остались прежними по сравнению с прошлогодней моделью: камеры по 12 Мп с поддержкой Deep Fusion и ночной съёмкой. При этом в iPhone 13 добавлена стабилизация со сдвигом матрицы — аппаратное улучшение, которое применяли в камерах iPhone 12 Pro Max, поэтому говорить о принципиально качественных улучшениях нельзя. Фронтальная камера также осталась прежней и не подверглась изменениям.
  • Прямого сравнения процессоров в Apple не приводят. Новый процессор A15 Bionic на презентации сравнивали не с A14 Bionic в iPhone 12, а с неким усреднённым процессором "типичного смартфона на Android", поэтому говорить о серьёзном приросте производительности пока не стоит. Единственное, что известно наверняка, — новый чип A15 Bionic стал более энергоэффективным.

На этом отличия iPhone 13 от iPhone 12 заканчиваются. Для обычных пользовательских задач — мессенджеров, приложений, почты, навигации и других параметров — хватит и прошлогоднего iPhone 12, который будет актуален минимум следующие полтора-два года.

Цена iPhone 13

Кадр из видео YouTube / Apple

Кадр из видео YouTube / Apple

Внушительного подорожания устройств в день премьеры не произошло, однако цена iPhone 13 по-прежнему высока — базовый смартфон с памятью в 128 Гб обойдётся в 80 тыс. рублей. На этом фоне iPhone 12 выглядит ещё привлекательнее — у официальных и "серых" магазинов по-прежнему много смартфонов из прошлых поставок, а цены на них уже обрушились примерно на 10–15 тыс. рублей. К тому же для тех, кто хочет сэкономить, по-прежнему доступна версия на 64 Гб. Её будет достаточно для повседневного использования. Купить iPhone 12 с памятью на 64 Гб в неофициальных магазинах можно за 55 тыс. рублей — это на 25 тыс. рублей дешевле, чем цена iPhone 13. А если почти нет разницы, зачем платить больше?

Ещё больше от презентации Apple выиграют те, кто оставил себе iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max. Эти устройства по-прежнему в топе по автономности, а в повседневном режиме никакой разницы между релизом 2019 года и свежим iPhone 13 заметно не будет. К тому же версия iPhone 11 с памятью на 64 Гб в неофициальных магазинах стоит всего 43 тыс. рублей. Это почти вдвое дешевле, чем цена нового iPhone 13.

Apple показала новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Apple показала новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
Евгений Жуков
Евгений Жуков

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