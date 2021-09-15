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Росстат сообщил о снижении цен на бензин в стране вторую неделю подряд

При этом стоимость дизельного топлива растёт. На данный момент оно стоит 50,63 рубля за литр.

15 сентября, 17:17
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России средние потребительские цены на бензин снижаются вторую неделю подряд. За период с 6 по 12 сентября стоимость уменьшилась на пять копеек и составила 48,88 рубля за литр, следует из данных Росстата.

Средняя стоимость топлива марки АИ-92 снизилась до 45,94 рубля за литр. АИ-95 стал дешевле на шесть копеек — 49,76 рубля за литр. За такой же объём бензина АИ-98 автолюбителю придётся заплатить 57,56 рубля. При этом стоимость дизельного топлива выросла на одну копейку. На данный момент оно стоит 50,63 рубля за литр.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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