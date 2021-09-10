Цены на бензин удивили автомобилистов: Что происходит на заправках и сколько будет стоить топливо к октябрю В начале сентября на топливном рынке произошло неожиданное событие. Привычно дорожавший бензин вдруг подешевел. Какие ценники сейчас на заправках и в какую сторону их перепишут к концу месяца. 9 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Почему подешевел бензин

В начале сентября бензин подешевел впервые за последний год. По данным Росстата, за неделю с 30 августа по 6 сентября цены на бензин снизились на 0,31%, на дизельное топливо — на 0,14%. Бензин в среднем подешевел на 15 копеек — до 48,93 рубля за литр, а дизель — на 7 копеек, до 50,62 рубля за литр. Цена на АИ-92 снизилась на 17 копеек, до 45,99 рубля, на АИ-95 — на 16 копеек, до 49,82 рубля. АИ-98 подешевел на восемь копеек, до 57,57 рубля за литр.

— Цены на топливо снизились, поскольку оптовые цены сократились. Ведь с начала года ситуация была такой: цены в оптовом звене росли очень быстрыми темпами, а в рознице АЗС увеличивали стоимость не намного, за счёт сокращения своей маржи. Сейчас произошло следующее: цены на бирже снизились на АИ-92 — на 5,5%, на АИ-95 — на 3%, на дизтопливо — на 3,5%. В розничном звене цены изменились не сильно: на АИ-92 — на 0,5–0,6%, на солярку — на 0,3%, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его словам, цены понизились, так как компании увеличили объёмы поставок на внутренний рынок, как этого требовало Минэнерго. Они пошли на этот шаг, опасаясь заградительных экспортных пошлин.

При этом сыграл роль сезонный спрос на топливо — осенью, после завершения основных сельхозработ, потребление бензина и дизеля снижается. Автомобилисты также реже заправляются на АЗС, так как заканчивается сезон отпусков и высокого спроса на топливо.

— Вероятно, речь идёт о неких средних параметрах, которые и анализирует Росстат. В рознице, в массовом её понимании, бензин дешевле не стал: ему просто не с чего дешеветь. Во-первых, цены на нефть остаются довольно высокими относительно самих себя. Во-вторых, пропорции акцизов, сборов и налогов в цене литра топлива не изменились — они всё так же занимают примерно 2/3. Биржевая цена на топливо также существенно не снизилась. Следовательно, мы видим точечные изменения розничного рынка в ответ на локальные реакции спроса и предложения. Это не тенденция, — считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Какими будут цены на бензин к октябрю

Артём Деев считает, что цены останутся примерно на таком же уровне, как и сейчас. Факторов для резкого роста нет, как и для снижения. Вероятнее всего, что сейчас АЗС воспользуются сокращением оптовых цен, чтобы компенсировать потери прибыли за весь год.

— Они получают 1,2 рубля заработка с продажи одного литра топлива вместо привычных 3–4 рублей. Потому возможно небольшое снижение цен (в пределах 0,5–0,7 рублей за литр). Либо они останутся на прежнем уровне. Рост цен сильно ограничит спрос и ударит по оборотам компаний, потому вряд ли розничные продавцы и вертикально интегрированные нефтяные компании на это пойдут, — пояснил Артём Деев.

Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман считает, что цены на бензин в октябре продолжат расти. Он напомнил, что представители АЗС уже не раз говорили о том, что продают топливо себе в убыток. Даже в крупной розничной сети заправок за восемь месяцев убытки с каждого проданного литра составили 1,5 рубля.

— Всё это очевидно указывает на продолжение роста розничных цен на бензин в ближайшее время. Это требуется для нормализации маржинальности АЗС. Так что к концу октября АИ-95 может подорожать до 51,40 за литр, а АИ-92 — до 46,20 за литр, — прогнозирует Александр Розман.

Анна Бодрова полагает, что в целом по году рост цен на топливо составит обычные 7–10%. В октябре и вообще на протяжении делового сезона спрос на топливо будет относительно высоким, но цены на бензин и дизель будут продолжать расти своими темпами. По её мнению, фактор спроса тут окажет влияние, только если НПЗ создадут на рынке дефицит предложения, а этого сейчас не прогнозируется.

— В рознице с начала 2021 года подорожание бензина составило 5,8% при инфляции в 6,5%. В августе началась переработка нефти, и выпуск бензина возрос за счёт запуска заводов после ремонтов. Это увеличило предложение топлива на внутреннем рынке, что снизило цены в оптовой продаже и привело к снижению цены в рознице. Если в конце сентября – начале октября оптовая цена на АИ-92 стабилизируется, то для того, чтобы при продаже топлива АЗС не были убыточными, потребуется увеличить конечную стоимость бензина на 6%, — рассказал доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Виталий Корнейчук.

По его словам, это будет соответствовать горизонту инфляции, установленному Центробанком, то есть 4,5–6,2%. В октябре, считает Виталий Корнейчук, розничные цены не превысят 52–53 рублей за литр АИ-92. В дальнейшем они будут корректироваться с учётом инфляции.

Авторы Нина Важдаева