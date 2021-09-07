Тайные связи: Как изменился прогноз курса биткоина и что инсайдеры заметили на графике криптовалют Цифровое золото подорожало до 52 тыс. долларов, а крупнейший ретейлер Мексики готовится принимать платежи в криптовалюте. Какой прогноз курса биткоина делают аналитики и чем запомнится эта осень? 6 сентября, 21:40 Фото © Camilo Freedman / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Почему биткоин преодолел новый максимум

Важнейшую психологическую отметку в 50 тыс. долларов биткоин преодолел в конце августа. Это произошло впервые после затяжного падения. Всё лето дела на крипторынке шли неважно. Монета падала и в итоге подешевела практически вдвое по сравнению с весенним историческим максимумом. Тогда мнения аналитиков расходились. Одни верили в успех биткоина, другие уверяли, что скоро он снова подешевеет.

В сентябре оправдались прогнозы оптимистов. На этой неделе биткоин стал приближаться к отметкам выше 52 тыс. долларов. Это почти на 80% больше, чем в конце июня, когда монета опустилась до минимума за лето.

— Хотя такой рост и кажется впечатляющим, за последние недели альткоины продемонстрировали более высокие показатели по сравнению с биткоином. Индекс доминирования главной криптовалюты остаётся под давлением, поскольку альткоины, особенно layer 1 blockchain, демонстрируют феноменальный рост. Говоря о фундаментальных моментах, стоит отметить, что подъём может быть связан с тем, что долгосрочные инвесторы продолжают держать биткоин, — рассказал директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев.

Он отметил также значительное улучшение информационного, новостного фона в последние месяцы. Tesla уже не отказывается от использования биткоина в качестве платёжного средства, MicroStrategy продолжает инвестировать в биткоин. Предстоит обновление сети криптовалюты, которого многие ждут.

— Также некоторые аналитики ожидают, что Правительству США потребуется больше времени на реализацию политики количественного смягчения, что может существенно поддержать котировки криптовалют, — добавил Глеб Костарев.

Более того, на рынке появилась важная новость. Grupo Elektra, крупнейший ретейлер рынка Мексики, примет биткоин и технологию Lightning Network. Об этом сообщил глава корпорации Рикардо Салинас Плиего. Кстати, это богатейший человек Мексики. Он сообщил, что уже скоро расплатиться биткоином смогут посетители его онлайн-магазина.

— Собственно, за счёт таких новостей, позитивных для всего крипторынка, биткоин и растёт, а за ним следом — другие активы (эфир, альткоины). Кроме того, факторами для роста рынка становятся продолжение мягкой монетарной политики финансовых властей США, а также принятие биткоина в качестве средства платежей маркетплейсами или отдельными странами. Сначала о том, что биткоин будет иметь хождение на территории государства, заявил Сальвадор, недавно это сделала Куба. И приток институциональных инвесторов в актив не прекращается, что тоже стимулирует рост цены биткоина, — рассказал основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислав Булочников.

Воодушевление инвесторов можно объяснить не только выходом на крипторынок крупной финансовой организации Мексики. Но даже эта новость вполне оправданно оценивается участниками рынка как значимая для биткоина. Надо понимать, что одна из важнейших ниш для мексиканского сектора финансовых услуг — это денежные переводы и микротранзакции для так называемых unbanked persons — людей, которым недоступны банковские услуги.

Для России это явление не вполне понятно, потому что здесь можно жить бедно, но иметь счёт в банке. В странах, ориентированных на открытие именно кредитных счетов (а не депозитных, как у большинства людей в России), открытие счёта затруднительно, если клиент не в состоянии продемонстрировать достаточный уровень доходов.

— То есть это огромный пласт пользователей, до недавнего времени не существовавший для финансовой системы. Сейчас за них идёт ожесточённая борьба между финансовыми корпорациями. И, конечно, сама архитектура криптовалют, низкий порог входа, отсутствие необходимости как-то доказывать свою финансовую состоятельность как нельзя лучше подходит для этой ниши. Так что новость о выходе Grupo Elektra — это новость о возможном ближайшем массовом распространении биткоина среди розничных потребителей. Та самая mass adoption, о которой говорят с самого сотворения биткоина, — пояснил директор по маркетингу криптовалютного пула "РОЙ Клуб" Сергей Ордин.

В основе движений биткоина лежит два основных фактора, первый — это уровень напряжённости в отношениях США и Китая, а второй — это уровень доверия к американскому доллару. Такое мнение высказал старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

— С конца июля 2021 года мы наблюдали резкое ухудшение в американо-китайских отношениях. Достаточно посмотреть на события в Афганистане, где главным партнёром новых властей назван Китай. По времени серьёзное снижение китайского фондового рынка очень точно совпадает с началом роста биткоина. Последний оттолкнулся от отметки в 29,5 тыс. долларов 20 июля 2021 года, а индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng начал быстро падать 23 июля 2021 года. Такая же точность обнаружится и в конечных точках этих движений. Биткоин поставил максимум 50,4 тыс. 23 августа 2021 года, который смог преодолеть только в конце прошлой недели. А минимум китайского Hang Seng был поставлен 20 августа 2021 года, — анализирует Александр Розман.

По его мнению, очевидно, что многие инвесторы, опасаясь конфронтации США и Китая, выводили деньги из китайских активов, в том числе используя биткоин. Отсюда и рост криптовалют в августе.

— Второй фактор также важен. Однако сейчас он менее активен по причине того, что доверие к доллару США из-за противоречивых сигналов американского финансового регулятора восстанавливается неравномерно. Опубликованная в пятницу, 3 сентября, статистика по рынку труда США показала слабость. Доллар просел, а в понимании инвесторов сроки сворачивания агрессивной эмиссии американской валюты сместились на конец 2021 года. Это дало возможность биткоину подняться ещё выше недавнего локального максимума в 50,4 тыс. за монету к текущему уровню 52,1 тыс., — пояснил Александр Розман.

Как изменился прогноз курса биткоина

В последние месяцы появился тренд от мировых регуляторов, которые начали заявлять о необходимости жёсткого контроля над рынком цифровых валют. И этот фактор, безусловно, оказывает большое влияние на крипторынок.

— Поэтому можно прогнозировать, что, пока нет сильных новостных поводов на эту тему, цифровые активы могут продолжить рост, а биткоин до конца года вполне реально может подойти к рекорду в 65 тыс. долларов и превысить его. Если не будет негатива от центральных банков, конечно, — рассказал Владислав Булочников.

Александр Розман считает, что в перспективе ближайших месяцев курс биткоина может подняться в диапазон 57–67 тыс. долларов. Однако в дальнейшем по мере сворачивания стимулирующих мер и роста доллара курс главной криптовалюты вернётся к отметке 13–23 тыс. за монету.

Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова отметила, что пятничная статистика по рынку занятости США вышла слабой и подтвердила, что экономика не полностью восстановилась после пандемии. Это значит, что экономическая система всё так же нуждается в фискальной поддержке со стороны ФРС. До тех пор пока стимулирование останется в силе (то есть пока ФРС будет вливать финансы в экономику), интерес к риску сохранится высоким. Это и стимулирует спрос на такие активы, как биткоин.

Что касается новостей от Grupo Elektra, то любые шаги в сторону распространения и увеличения сферы применения криптовалют в реальной жизни будут фундаментально поддерживать стоимость цифровых денег. В результате, говорит Анна Бодрова, пока ничто не мешает курсу биткоина двигаться в сторону 58 тыс. долларов.

— Но помимо Grupo Elektra на курс биткоина позитивное влияние оказала и другая новость — это выход Twitter на крипторынок, тестирование функции чаевых в биткоинах с помощью Lightning Network. Растущий интерес крупных ИТ- и финансовых корпораций (а сейчас финансы не существуют без ИТ, как и ИТ без финансов — эти сферы сливаются воедино) к криптовалютам позитивно влияет на их курсы. Я думаю, что к концу месяца биткоин имеет все шансы добраться до 60 тыс. долларов, а может и закрепиться выше этой отметки, — полагает Сергей Ордин.

Авторы Нина Важдаева