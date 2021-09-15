Apple сняла с продажи три популярные модели iPhone

Американская компания Apple на следующий день после презентации новых смартфонов сняла с продажи iPhone Xr, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Эти модели были удалены из её интернет-магазина.

О причинах данного решения в Apple пока не говорят, но компания из Купертино и раньше так поступала после презентации новых "яблок". Сейчас пользователи могут купить все модели новой линейки iPhone 13 из четырёх смартфонов, iPhone 12 и его миниатюрную версию iPhone 12 mini, а также iPhone 11 и iPhone SE второго поколения.