Apple сняла с продажи три популярные модели iPhone
В Купертино и раньше так поступали после выпуска в оборот новых "яблок".
Фото © Getty Images / Justin Sullivan, © Apple
Американская компания Apple на следующий день после презентации новых смартфонов сняла с продажи iPhone Xr, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Эти модели были удалены из её интернет-магазина.
О причинах данного решения в Apple пока не говорят, но компания из Купертино и раньше так поступала после презентации новых "яблок". Сейчас пользователи могут купить все модели новой линейки iPhone 13 из четырёх смартфонов, iPhone 12 и его миниатюрную версию iPhone 12 mini, а также iPhone 11 и iPhone SE второго поколения.
Напомним, 14 сентября Apple официально презентовала iPhone 13 и iPhone 13 mini. Также компания показала новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Лайф рассказывал, что на своей презентации Apple представила новые планшеты iPad и iPad mini. В продаже они появятся со следующей недели и будут стоить от 24 до 36 тысяч рублей.
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