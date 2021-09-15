Российский экологический оператор (РЭО) сообщил о подготовке критериев оценки регионов для "зелёного" рейтинга по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что выполнить распоряжение планируется до конца года.

"Раньше никто ничего подобного не делал и не ранжировал регионы по "зелёным" показателям. Методика сейчас дорабатывается, но предварительную версию мы уже показали коллегам из правительства, профильных министерств и экологических компаний. Вероятно, методику утвердит экспертный совет. Рассматриваем сейчас этот вопрос", — приводит его слова телеканал "360".

Данные для рейтинга РЭО и Минприроды намерены подготовить к 27 сентября. Среди критериев оценки будут доступность услуг по бесперебойному вывозу отходов для россиян, вклад в создание экономики замкнутого цикла, динамика показателей обработки и утилизации ТКО, просветительская работа, в том числе экологические акции, работа с волонтёрами.

Представитель Абрамченко Марта Галичева заметила, что методика позволит увидеть, какие регионы находятся в зоне риска, и оперативно принимать решения и дополнительные меры регулирования.