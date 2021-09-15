Фигуранта дела о смертельном отравлении москвички и её внучки арбузом увезли в СИЗО

Дезинфектора ООО "Областной центр дезинфекции" Антона Котова, который обрабатывал московский магазин "Магнит", после покупки арбуза в котором насмерть отравились бабушка и внучка, увезли в СИЗО. Мать девочки осталась жива, но угодила в реанимацию.

Мужчину под конвоем вывели из здания Пресненского районного суда Москвы, который избрал ему меру пресечения в виде ареста до 10 ноября 2021 года. Он обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за которую грозит до десяти лет лишения свободы.