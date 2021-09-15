Фигуранта дела о смертельном отравлении москвички и её внучки арбузом увезли в СИЗО
Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что грозит немалым сроком.
Дезинсектора, обрабатывавшего "Магнит", увезли в СИЗО. Видео © LIFE
Дезинфектора ООО "Областной центр дезинфекции" Антона Котова, который обрабатывал московский магазин "Магнит", после покупки арбуза в котором насмерть отравились бабушка и внучка, увезли в СИЗО. Мать девочки осталась жива, но угодила в реанимацию.
Мужчину под конвоем вывели из здания Пресненского районного суда Москвы, который избрал ему меру пресечения в виде ареста до 10 ноября 2021 года. Он обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за которую грозит до десяти лет лишения свободы.
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Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 13 сентября СКР сообщил о задержании первого подозреваемого по делу о смертельном отравлении москвичек. Правда, в Роспотребнадзоре не верят в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции. Даже если погибшие не помыли арбуз, обнаруженное в ягоде вещество не привело бы к фатальным последствиям.
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