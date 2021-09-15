Россиянам рассказали о стремительном снижении цен на отдых в Турции

Это происходит на фоне открытия альтернативных туристических направлений для россиян. На это также повлияло улучшение эпидситуации в стране. Так, в августе поездки в Турцию подешевели на 4,6%.

Существенную конкуренцию ей составляет Египет, который планирует вернуть поток россиян на уровень 2014 года — около 3,2 миллиона туристов ежегодно. Власти страны заявили об обновлении дорог, строительстве новых отелей и усилении антиковидных мер. Также они подчеркнули, что готовы открыть два свежесозданных туристических города. С октября, возможно, стартует механизм турпоездок в Израиль. Упрощаются требования на въезд в Таиланд. Интерес к российским туристам есть в Греции, а также на Кипре и Балканах. Параллельно с этим развивается внутренний туризм.