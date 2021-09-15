Россиянам рассказали о стремительном снижении цен на отдых в Турции
Это происходит в том числе на фоне открытия альтернативных туристических направлений.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
За прошедшую неделю на 5,8% снизилась стоимость туристических путёвок из России в Турцию. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Это происходит на фоне открытия альтернативных туристических направлений для россиян. На это также повлияло улучшение эпидситуации в стране. Так, в августе поездки в Турцию подешевели на 4,6%.
Существенную конкуренцию ей составляет Египет, который планирует вернуть поток россиян на уровень 2014 года — около 3,2 миллиона туристов ежегодно. Власти страны заявили об обновлении дорог, строительстве новых отелей и усилении антиковидных мер. Также они подчеркнули, что готовы открыть два свежесозданных туристических города. С октября, возможно, стартует механизм турпоездок в Израиль. Упрощаются требования на въезд в Таиланд. Интерес к российским туристам есть в Греции, а также на Кипре и Балканах. Параллельно с этим развивается внутренний туризм.
Ранее россияне назвали наиболее привлекательные города страны с точки зрения внутреннего туризма. На первом месте оказался Санкт-Петербург, Москву определили на второе. Третье место взяли сразу несколько городов: Казань, Сочи и Калининград.
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