Подозреваемый в убийстве девочки под Орлом был задержан ранее по делу о педофилии

Житель Орловской области, который подозревается в убийстве девятилетней девочки из села Казарь, был задержан до обнаружения тела школьницы в рамках дела о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники... установили мужчину, 61-летнего местного жителя, который может быть причастен к противоправному деянию в отношении девочки. Он был задержан ранее по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. — Прим. Лайфа), и сейчас находится под стражей", — сказала она.

Задержанный — 61-летний сосед девочки. При этом, по некоторым данным, школьницу обнаружили в подвале многоквартирного дома, где она жила.