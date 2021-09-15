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Подозреваемый в убийстве девочки под Орлом был задержан ранее по делу о педофилии

Школьницу нашли закопанной в схроне в подвале жилого дома, идентифицировать её удалось по одежде.

15 сентября, 19:11
<p>Фото © МВД России</p>

Фото © МВД России

Житель Орловской области, который подозревается в убийстве девятилетней девочки из села Казарь, был задержан до обнаружения тела школьницы в рамках дела о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники... установили мужчину, 61-летнего местного жителя, который может быть причастен к противоправному деянию в отношении девочки. Он был задержан ранее по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. — Прим. Лайфа), и сейчас находится под стражей", — сказала она.

Задержанный — 61-летний сосед девочки. При этом, по некоторым данным, школьницу обнаружили в подвале многоквартирного дома, где она жила.

В Красноярске 10-летняя девочка ушла гулять во двор и пропала

В Красноярске 10-летняя девочка ушла гулять во двор и пропала

Напомним, тело пропавшей в Орловской области девочки обнаружили в подвале жилого дома. Малышку не могли найти почти три месяца — с 18 июня 2021 года. По делу назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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