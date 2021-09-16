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Форвард "Аякса" стал первым почти за 30 лет футболистом, кто оформил покер в дебюте в ЛЧ

Ранее это удавалось лишь знаменитому голландцу Марко ван Бастену, который в 1992 году забил четыре мяча "Гётеборгу".

16 сентября, 01:25
<p>Себастьян Алле. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSOXa0Ftplm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sebastien.haller</a></p>

Себастьян Алле. Фото © Instagram / sebastien.haller

Нападающий футбольного клуба "Аякс" Себастьян Алле в стартовом матче Лиги чемпионов против "Спортинга" оформил покер и стал лишь вторым в истории игроком, кому удалось забить четыре мяча в дебютной встрече главного европейского клубного турнира.

27-летний Алле забил по два гола в каждом из таймов. "Аякс" победил со счётом 5:1.

Ранее покер в дебюте смог оформить только бывший игрок "Милана" Марко ван Бастен. Он забил четыре мяча в 1992 году в матче с "Гётеборгом".

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Стоит отметить, что Алле перебрался в "Аякс" из английского клуба "Вест Хэм" в январе этого года. Амстердамцы заплатили за него более 22 миллионов евро, что стало рекордным трансфером для клуба. Кроме "Аякса" и "Спортинга" в группе C выступают дортмундская "Боруссия" и стамбульский "Бешикташ". Матч, который состоялся в Турции, завершился победой "Боруссии" со счётом 2:1.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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