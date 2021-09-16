Форвард "Аякса" стал первым почти за 30 лет футболистом, кто оформил покер в дебюте в ЛЧ
Ранее это удавалось лишь знаменитому голландцу Марко ван Бастену, который в 1992 году забил четыре мяча "Гётеборгу".
Себастьян Алле. Фото © Instagram / sebastien.haller
Нападающий футбольного клуба "Аякс" Себастьян Алле в стартовом матче Лиги чемпионов против "Спортинга" оформил покер и стал лишь вторым в истории игроком, кому удалось забить четыре мяча в дебютной встрече главного европейского клубного турнира.
🥶 Players to score FOUR goals on their Champions League debut:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2021
⚪️🔴 Sébastien Haller (2021/22)
🔴⚫️ Marco van Basten (1992/93)#UCL pic.twitter.com/RB7abIazaE
27-летний Алле забил по два гола в каждом из таймов. "Аякс" победил со счётом 5:1.
Ранее покер в дебюте смог оформить только бывший игрок "Милана" Марко ван Бастен. Он забил четыре мяча в 1992 году в матче с "Гётеборгом".
Стоит отметить, что Алле перебрался в "Аякс" из английского клуба "Вест Хэм" в январе этого года. Амстердамцы заплатили за него более 22 миллионов евро, что стало рекордным трансфером для клуба. Кроме "Аякса" и "Спортинга" в группе C выступают дортмундская "Боруссия" и стамбульский "Бешикташ". Матч, который состоялся в Турции, завершился победой "Боруссии" со счётом 2:1.
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