Форвард "Аякса" стал первым почти за 30 лет футболистом, кто оформил покер в дебюте в ЛЧ

Ранее это удавалось лишь знаменитому голландцу Марко ван Бастену, который в 1992 году забил четыре мяча "Гётеборгу".