Болельщики на матче украинского футбольного клуба спели легендарную "Катюшу"
Фанаты тираспольского "Шерифа" исполнили композицию во втором тайме игры Лиги чемпионов против донецкого "Шахтёра".
Болельщики на матче украинского футбольного клуба спели легендарную "Катюшу". Видео © t.me / tvpmr
Болельщики тираспольского "Шерифа" активно поддерживали свою команду в стартовом матче Лиги чемпионов против донецкого "Шахтёра". Собравшиеся на трибунах фанаты даже исполнили легендарную песню "Катюша". Видео появилось в телеграм-канале "Первый Приднестровский".
На кадрах видно, что десятки фанатов на своём стадионе в один голос поют известную композицию. Это произошло во втором тайме, когда "Шериф" вёл со счётом 1:0. Также они зажгли фонарики.
Радостными болельщики клуба из Тирасполя были и после финального свистка, ведь итоговый счёт матча между "Шерифом" и "Шахтёром" — 2:0 в пользу хозяев. Добавим, что это была первая игра в истории группового этапа главного турнира Европы для клубов из Молдавии.
Комментариев: 0