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Болельщики на матче украинского футбольного клуба спели легендарную "Катюшу"

Фанаты тираспольского "Шерифа" исполнили композицию во втором тайме игры Лиги чемпионов против донецкого "Шахтёра".

15 сентября, 20:28

Болельщики на матче украинского футбольного клуба спели легендарную "Катюшу". Видео © t.me / tvpmr

Болельщики тираспольского "Шерифа" активно поддерживали свою команду в стартовом матче Лиги чемпионов против донецкого "Шахтёра". Собравшиеся на трибунах фанаты даже исполнили легендарную песню "Катюша". Видео появилось в телеграм-канале "Первый Приднестровский".

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На кадрах видно, что десятки фанатов на своём стадионе в один голос поют известную композицию. Это произошло во втором тайме, когда "Шериф" вёл со счётом 1:0. Также они зажгли фонарики.

Радостными болельщики клуба из Тирасполя были и после финального свистка, ведь итоговый счёт матча между "Шерифом" и "Шахтёром" — 2:0 в пользу хозяев. Добавим, что это была первая игра в истории группового этапа главного турнира Европы для клубов из Молдавии.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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