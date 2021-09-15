Болельщики на матче украинского футбольного клуба спели легендарную "Катюшу". Видео © t.me / tvpmr

Болельщики тираспольского "Шерифа" активно поддерживали свою команду в стартовом матче Лиги чемпионов против донецкого "Шахтёра". Собравшиеся на трибунах фанаты даже исполнили легендарную песню "Катюша". Видео появилось в телеграм-канале "Первый Приднестровский".

На кадрах видно, что десятки фанатов на своём стадионе в один голос поют известную композицию. Это произошло во втором тайме, когда "Шериф" вёл со счётом 1:0. Также они зажгли фонарики.