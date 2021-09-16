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Аналитик обозначила главную угрозу для рубля этой осенью

По мнению эксперта, в ближайшие месяцы курс USD/RUB будет колебаться в диапазоне 72–74 рублей за доллар.

16 сентября, 01:15

Фото © Pixabay

Среди основных угроз для российского рубля этой осенью остаётся пандемия. Об этом заявила аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева.

"Среди потенциальных угроз для всех рисковых активов, в том числе для российской валюты, можно отметить вероятное ухудшение эпидемиологической обстановки в мире в связи с наступлением холодов в Северном полушарии", — пояснила Зайцева в беседе с агентством "Прайм".

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Эксперт добавила, что на рубль также могут негативно повлиять быстрые темпы сворачивания ФРС программы QE. В этой ситуации доллар США укрепится, а условно рисковые валюты ослабнут. Однако специалист считает, что проводимый Центробанком курс на ужесточение денежно-кредитной политики поддержит рубль. При этом для возвращения инфляции к таргету 4% может понадобиться ещё не одно повышение ставки, отметила Зайцева.

"На наш взгляд, в ближайшие месяцы курс USD/RUB будет колебаться в диапазоне 72–74 рублей за доллар, а курс EUR/RUB — в диапазоне 85,5–87,5 рубля за евро", заключила эксперт.

Ранее россиянам рассказали о плюсах цифрового рубля. Один из них в том, что доступ к таким деньгам можно получить даже при банкротстве конкретного финансового учреждения.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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