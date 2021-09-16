Аналитик обозначила главную угрозу для рубля этой осенью

Среди основных угроз для российского рубля этой осенью остаётся пандемия. Об этом заявила аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева.

"Среди потенциальных угроз для всех рисковых активов, в том числе для российской валюты, можно отметить вероятное ухудшение эпидемиологической обстановки в мире в связи с наступлением холодов в Северном полушарии", — пояснила Зайцева в беседе с агентством "Прайм".

Эксперт добавила, что на рубль также могут негативно повлиять быстрые темпы сворачивания ФРС программы QE. В этой ситуации доллар США укрепится, а условно рисковые валюты ослабнут. Однако специалист считает, что проводимый Центробанком курс на ужесточение денежно-кредитной политики поддержит рубль. При этом для возвращения инфляции к таргету 4% может понадобиться ещё не одно повышение ставки, отметила Зайцева.

"На наш взгляд, в ближайшие месяцы курс USD/RUB будет колебаться в диапазоне 72–74 рублей за доллар, а курс EUR/RUB — в диапазоне 85,5–87,5 рубля за евро", — заключила эксперт.